Mitos y verdades sobre cómo conseguir pasajes aéreos baratos por internet

La popularidad de algunos mitos sobre cuáles son las mejores o peores prácticas para conseguir tickets económicos, como trasnochar un lunes o navegar la web en una ventana incógnita, generan dudas sobre su carácter ficticio. Para develar qué tips son falsos y cuáles verdaderos, Apertura.com habló con Paulo Rezende, Director Comercial del Segmento online para América Latina de Amadeus, empresa que brinda soporte a las plataformas online de aerolíneas, hoteles y agencias de viajes.

En esta nota, su veredicto sobre las principales creencias a la hora de comprar pasajes por internet:

Comprar a último minuto es más económico: FALSO

"Quizás el mito de que comprar a último minutos es más económico tuvo en el pasado alguna validez, pero hoy, por el contrario, mientras más cerca de la salida del vuelo se compre un ticket, más caro será éste. Esto es por una razón simple, se asocia a motivos de urgencia, frente a los cuales las personas están dispuestas a pagar un valor más alto. Varios estudios indican que para encontrar buenos precios para vuelos internacionales, la anticipación ideal gira en torno a los 60 días. Por otro lado, el costo tiende a subir en las dos semanas previas al vuelo y comprar 1 día antes es la opción más cara".

Buscar pasajes baratos en la madrugada da mejores resultados: VERDADERO

"Muchas compañías aéreas actualizan sus datos de inventarios (oferta de asientos) en horarios en que hay menos movimiento comercial, con menor demanda de procesamiento en sus sistemas informáticos. Esto es válido para lanzamiento de promociones, liberación de cupos de reservas que no fueron pagadas dentro del plazo definido, cambio de tarifas, etc. Por lo tanto sí, podría ser una forma de acceder a algún precio más económico, pero no es una regla y aún depende de otros factores como la diferencia horaria entre el mercado base de la aerolínea y el país en que está el viajero que está buscando su ticket".

Volar durante el fin de semana siempre es más caro: DEPENDE

"Esto es variable por destino y de nuevo es influenciado por la demanda y oferta de vuelos. Imagine un destino en el que las personas viajan más por negocios, como a Sao Paulo o Córdoba. Los precios para viajes a Sao Paulo con salida el lunes y vuelta para el viernes seguramente son más caros que para fines de semana. El escenario opuesto puede pasar para destinos más turísticos como Cartagena, por ejemplo".

Navegar en una ventana incógnita brinda mejores precios, ya que el buscador no tiene registradas las búsquedas realizadas previamente por un usuario sobre determinado destino: FALSO

"Las agencias de viajes y las aerolíneas buscan conocer cada vez más a sus clientes y ofrecer soluciones más convenientes y a medida. El objetivo es ofrecer el mejor vuelo. Por ejemplo, si viaja con su pareja e hijos pequeños y la agencia o la aerolínea tiene este conocimiento, no le van a ofrecer un vuelo con una escala de 6 horas o un cambio de aeropuerto. Si es un joven "mochilero" que prioriza el precio, sí le van a ofrecer estas opciones. También se le pueden ofrecer servicios adicionales o incluso promociones si es un cliente fiel. No tengo conocimiento de agencias o aerolíneas que utilicen este conocimiento para cobrar más caro el precio de un vuelo. No tiene sentido, porque los proveedores de servicio desean conocer a sus clientes y construir una relación de largo plazo".

Hay días específicos de la semana en los que comprar un ticket aéreo es más barato: VERDADERO

"Según varios bloggers y comentarios en foros, los martes son el mejor día para comprar, ya que las aerolíneas lanzan sus promociones los lunes y si no venden mucho, los martes bajan los precios, teoría que también confirma un informe de Airlines Reporting Corporation, publicado en noviembre de 2014, dando diversas explicaciones que en general hacen referencia al momento aproximado en que las aerolíneas lanzan ofertas para mejorar la ocupación de los vuelos".

Cuando encuentres un pasaje a buen precio, compralo, porque su valor puede cambiar su precio de una hora a otra: VERDADERO

"Sí, es así. Las aerolíneas tienen el reto de combinar la ocupación más alta posible con la mejor ganancia en términos de precios. Para ello, se realizan controles en espacios cada vez más cortos de tiempo para responder rápidamente a situaciones del mercado. Esto puede significar la aparición de tanto precios más bajos, en promociones, como precios más altos.

Además de desmitificar algunas creencias que sí dan resultado a la hora de ahorrar en pasajes –y de dar de baja por completo algunas otras–, Rezende recomienda, en primer lugar, "definir el momento en el que se realizará el viaje, teniendo en cuenta que se pueden encontrar tarifas mucho más económicas en temporada baja, evitando fechas clave como festivos, fiestas patrias o Navidad, por ejemplo". "Siempre es bueno estar atentos a promociones como las del "Black Friday" u otros descuentos que puedan ofrecer líneas aéreas o agencias de viajes. Hoy en día los bancos son otra alternativa, tienen alianzas con aerolíneas y otros proveedores de viajes para ofrecer beneficios a sus clientes a través de descuentos directamente o bien puntos o millas, lo que también podría ayudar a aminorar el costo de un viaje", agrega el ejecutivo de Amadeus.

Para finalizar, el directivo concluye: "Las compañías aéreas están cada vez más atentas a la gestión de sus costos e ingresos; tener la más alta ocupación posible con la mejor ganancia es un gran reto. Del lado del consumidor, hay una gran variedad de precios que dependen de varios factores: oferta y demanda de los vuelos para un determinado destino, período del año, día de la semana del viaje, costos operativos de la aerolínea, valor del cambio, por nombrar algunas. Las aerolíneas juegan mucho con las promociones, ya sea para incentivar viajes en temporadas bajas o a destinos con una ocupación de asientos baja. Otras veces tienen acuerdos especiales con agencias de viajes. La certeza es que hay una variación constante de precios. Planificarse y poder comparar es fundamental".

Fuente: Apertura - RIPE