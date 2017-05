Modificaciones del nuevo código incluye reformas a ocho leyes

A pesar de la intención del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de prorrogar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal CPP ) para que se le puedan realizar modificaciones a su versión actual, la fecha de la puesta en marcha de la reforma sigue siendo el 16 de julio. Con ese día como meta –al menos por ahora– el Poder Legislativo deberá discutir un nuevo proyecto de ley que plantea reformas al CPP aprobado en diciembre de 2014. Un anteproyecto de ley fue enviado el viernes 12 por parte de Díaz a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, quien este lunes lo remitió al Senado, según dijo a El Observador. El documento todavía no fue abordado por el Parlamento.





El anteproyecto plantea no solo decenas de modificaciones a artículos del CPP, sino también a otras ocho leyes que están relacionadas con procesos penales. El documento, publicado en la página web de la Fiscalía General de la Nación, propone modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, especialmente para que se unifique el proceso penal de adultos y adolescentes. Según una carta enviada por Díaz a Muñoz, esa "unificación" es "imperiosa porque es inadmisible consagrar un sistema más garantista para los adultos acusados de cometer un delito que para los adolescentes".









A la vez, el anteproyecto plantea modificar artículos de la ley de organización de los tribunales, del Presupuesto de 2015 (en el artículo que refiere a la información a la que acceden los jueces sobre los antecedentes de los imputados), del Código Penal , de la ley orgánica policial, del procedimiento policial y de la ley orgánica de la Fiscalía.





El anteproyecto fue elaborado por la Comisión Interinstitucional para la puesta en marcha del CPP que integran la Fiscalía, los poderes Judicial y Legislativo y el Ministerio del Interior. El documento no contó con el aval del Poder Judicial, que solamente aprobó la presentación de reformas en temas administrativos.









Para el organismo, el CPP se debe aplicar el 16 de julio como está planteado. Sin embargo, el fiscal de Corte insiste en que se postergue su aplicación y está planteada como nueva fecha el 1º de noviembre. "Manifiesto que si es necesario para la discusión, sanción y posterior implementación del anteproyecto referido una breve prórroga de entrada en vigencia de la reforma, ésta será un costo menor comparado con las ventajas que su aprobación aparejaría", indicó Díaz a Muñoz en la carta que le entregó junto con el anteproyecto.





Jueces sí, jueces no

Uno de los puntos en los que el Poder Judicial marcó una postura firme fue acerca de un sistema propuesto por la Comisión Interinstitucional de doble juez. El planteo establece que uno intervenga en las audiencias previas y otro en el juicio oral. En la carta enviada a la ministra de Educación, Díaz afirma que ese modo "garantiza efectivamente la imparcialidad" y el cambio está incluido en el anteproyecto. Pero eso no es compartido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En su último día como ministro de la Corte, Ricardo Pérez Manrique manifestó a El Observador que "dieron por hecho que eso no era posible" porque no tienen tantos jueces.





Las claves

Eliminación: el anteproyecto plantea que se eliminen los "institutos liberatorios incompatibles con el sistema acusatorio".

el anteproyecto plantea que se eliminen los "institutos liberatorios incompatibles con el sistema acusatorio". Menores: el nuevo proyecto agrega que cuando se comprueba que el acusado es menor de 13 años y, por ende, inimputable, se clausuran las actuaciones.

el nuevo proyecto agrega que cuando se comprueba que el acusado es menor de 13 años y, por ende, inimputable, se clausuran las actuaciones. Preguntas: se prohíben las preguntas impertinentes, irrelevantes, capciosas o engañosas.

