Montevideo es el destino preferido por los turistas y los norteamericanos son los más gastadores

El lunes de esta semana los jerarcas del Ministerio de Turismo anunciaron, con una sonrisa en sus rostros, cuáles habían sido los números de la industria en 2016. La cantidad de visitantes que llegó a Uruguay durante el año pasado fue la más importante desde que se llevan registros, pese a que también mencionaron que la estadía promedio está acortándose, lo que impacta en el gasto total.

A lo largo de 2016 entraron al país 3,3 millones de visitantes, 12,3% más que un año antes. Su estadía promedio fue de 5,5 días, una caída frente a los 6,2 días de un año antes. En tanto, el gasto total ascendió a US$ 1.824 millones (un crecimiento de 3,3% respecto a 2015, medido en dólares corrientes).

Si se hila más fino más allá de esas grandes cifras, se puede ver cuál fue el destino preferido por la mayoría de los visitantes, en qué desembolsaron su dinero, cuál fue la nacionalidad de los más gastadores y en qué tipo de alojamiento pasaron sus noches en el país.

Una vez más, Montevideo se coronó como el punto del mapa nacional más visitado. En concreto, el año pasado 950 mil personas llegaron a la capital del país, un grupo que gastó US$ 566,9 millones y tuvo una estadía promedio que ascendió a 5,9 días, según los datos de turismo receptivo facilitados por el Ministerio de Turismo. Punta del Este se llevó el segundo puesto, con 695 mil visitantes, que desembolsaron US$ 743 millones y estuvieron 7,5 días en el principal balneario de Uruguay. El litoral termal completa el podio: durante 2016, 496 mil personas lo eligieron, lo que generó un gasto de US$ 118,8 millones y una estadía promedio de 4,1 días.

¿En qué gastaron su dinero los visitantes que arribaron al país el año pasado? Alojamiento encabeza la lista: casi tres de cada diez dólares que salieron de las billeteras de los turistas tuvo como destino este rubro (un total de US$ 541 millones). Le siguió alimentación (con US$ 443,7 millones), mientras que compras ocupó el tercer lugar (se llevó US$ 233 millones).

Desde Argentina llega el mayor número de visitantes de fuera de fronteras. Pero los del país vecino están lejos de ser los que más gastan por persona cada día durante su estadía en el país. Esta distinción fue el año pasado para los visitantes norteamericanos, cuyo gasto por día por persona ascendió a US$ 128,7. Los visitantes del "resto de América" (por fuera de los uruguayos residentes en el exterior, argentinos, brasileños, paraguayos y chilenos) gastaron -también por día y por persona- US$ 119,5, mientras que los chilenos, US$ 117.



Si, en cambio, se tiene en cuenta qué visitantes gastaron más a lo largo de toda su estadía, fueron los paraguayos, que presentaron un gasto promedio por persona de US$ 1.022. Esto va de la mano de otro fenómeno: la suya fue también la estadía más alta, 9 días.



Los argentinos –el año pasado cruzaron a Uruguay 2,1 millones desde ese país- gastaron US$ 548 a lo largo de los 5,4 días que, en promedio, estuvieron de este lado del Río de la Plata.



A la hora de decidir dónde pasar sus noches en el país, la mayoría de los visitantes se volcó por una habitación de hotel (1,2 millones). La vivienda de familia o amigos fue la segunda opción más popular (902 mil personas), mientras que la vivienda arrendada fue la tercera (442 mil personas).

