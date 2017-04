Moreno se proclama ganador y Lasso denuncia fraude a la OEA

Fuente: EFE/AFP

Mientras el candidato oficialista, Lenín Moreno, se perfilaba anoche para ser el sucesor del izquierdista Rafael Correa en Ecuador, al cabo de un balotaje caracterizado por una inusual paridad, su rival opositor, Guillermo Lasso, aseguró que hubo fraude y pidió la impugnación de los resultados electorales.A última hora del domingo, y con el cómputo de 94,95% de los circuitos del país, en la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador, los votantes se habían inclinado hasta ese entonces por el delfín del presidente, de acuerdo a los datos oficiales.Pero la fórmula opositora, denunció que en ese momento se había paralizado el acceso a la información del escrutinio, pues el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue apagado.Lasso denunció que hubo "pretensiones de fraude" en los comicios e informó de la situación al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Sus asesores legales presentarán sus objeciones "en el menor tiempo posible".Hasta ese momento, Moreno lograba un 51,17% de los votos válidos, frente al 48,89% de Lasso, informó el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo.Con ese porcentaje escrutado, Moreno superaba en algo más de 200 mil votos a su contrincante opositor, pues tenía 4.823.513 votos, mientras que Lasso reunía hasta entonces un total de 4.621.654 sufragios. En total, estaban habilitados para sufragar 12,8 millones de ciudadanos. El nuevo presidente asumirá funciones en mayo. "De aquí en adelante a trabajar por el país. ¡Todos! Todos vamos a trabajar por nuestro querido Ecuador", afirmó Moreno al proclamarse vencedor en los comicios más ajustados de la última década en ese país.Pero Lasso no se quedó atrás y anunció públicamente que exigirá un recuento de votos. "Hay un manoseado de más de 800 mil votos. Por lo tanto exigiremos el conteno de los votos acta por acta, urna por urna, voto por voto", afirmó a un canal de televisión. Mientras sus seguidores protestaban "fraude no, democracia sí" en Guayaquil, la ciudad más grande del país, Lasso agregó que el resultado electoral "huele absolutamente raro".El compañero de fórmula de Lasso, Andrés Páez, afirmó, en su cuenta de Twitter, que hubo fraude, al indicar que el sitio web del CNE fue apagado. "No hay acceso a los datos. En este momento, están en proceso de fraude. Fraude señores".En tanto, se produjeron episodios de violencia en distintas partes del país, condenados por el presidente Rafael Correa, informó EFE. En la capital, Quito, cientos de simpatizantes de Lasso llegaron a la sede del CNE, lo que hizo incrementar la vigilancia policial.A su vez, la consultora corporación Participación Ciudadana mencionó la existencia de un empate técnico -con una diferencia de 0,6% entre ambos candidatos- y dijo que no podría asegurar el resultado hasta hoy.Los votantes debían escoger entre Moreno, de Alianza País (AP, izquierda) y el opositor Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO, centro derecha). Moreno, de 64 años, fue vicepresidente en el primer gobierno de Rafael Correa, de 2006 a 2013. Y se desempeñó en Ginebra como representante de la ONU para las personas con discapacidades. El candidato oficialista sufre una paraplejia por un disparo que recibió en un asalto en 1998. Lasso, de 61 años, es un exbanquero y empresario.