Movilizaciones en Europa contra el Brexit y la Unión Europea

A cuatro días del lanzamiento del divorcio con la Unión Europea (UE), que festeja su 60º aniversario este sábado, decenas de miles de personas marcharon en Londres contra el Brexit hasta el Parlamento de Wesmister, afectado el miércoles por un atentado con saldo de cuatro muertos.

Bajo consignas como "Unidos por Europa" y "Hagan escuchar sus voces, paren el Brexit", 80.000 personas se movilizaron por la ciudad, según los organizadores.

Con muchas banderas europeas azules y estrellas doradas, los manifestantes enarbolaban pancartas donde se leía: "Mañana los relojes retroceden una hora. El miércoles, los relojes retrocederán 40 años".

También se veían consignas como "El terrorismo no nos dividirá, el Brexit sí"; "Tengo 15 años, quiero que me devuelvan el futuro" o "No tenemos miedo".

Un minuto de silencio fue observado en el Parlament Square en homenaje a las cuatro personas muertas el miércoles, y a las cincuenta que resultaron heridas por Khalid Masood, británico de 52 años que atropelló a varias personas con su vehículo en el puente de Westminster antes de apuñalar a un policía frente al Parlamento.

El miércoles, la Primera ministra británica, Theresa May, iniciará oficialmente el Brexit, lo que abrirá dos años de negociaciones para organizar el divorcio con la UE

Manifestación en Roma

A 60 años de la creación de la Comunidad Económica Europea





Más de 10.000 personas marcharon pacíficamente hacia el céntrico Coliseo enarbolando banderas y pancartas de colores rojo y verde con el lema "Nuestra Europa".



Los manifestantes piden que las autoridades europeas abandonen la política de austeridad y en contra los migrantes, que ha violado los ideales con que los padres fundadores de la Unión Europea firmaron el Tratado de Roma en 1957. Marchaban tras las banderas de los mayores sindicatos italianos y organizaciones como Greenpeace.



Fuente: AFP

Miles de personas se congregaron también este sábado en varios puntos de Roma para desfilar en las diferentes marchas convocadas en contra y a favor de la Unión Europea (UE), heredera de la Comunidad Económica Europea.