Mozart in the jungle: clásico y moderno

Mozart in the jungle, que ya va por su tercera temporada y que trae bajo el cinturón dos Globos de Oro y una nominación como mejor serie de comedia para la edición 2017 de ese mismo premio. La llegada de Amazon Prime Video a Uruguay abre un novedoso (si bien breve) catálogo de nuevas series para ver. Una de las propuestas más destacadas de este servicio de streaming es, que ya va por su tercera temporada y que trae bajo el cinturón dos Globos de Oro y una nominación como mejor serie de comedia para la edición 2017 de ese mismo premio.





La serie, creada por Alex Timbers, Roman Coppola (hijo de Francis Ford) y Jason Schwartzman –un rostro reconocible para los seguidores del director Wes Anderson, por ser uno de sus habituales colaboradores– sigue la vida y el trabajo de un núcleo de personajes vinculados a la Orquesta Sinfónica de Nueva York.





Si bien su foco es Rodrigo De Souza, el director de origen latino que llega a renovar el grupo musical, la serie también se enfoca en músicos, directivos y colaboradores de la Sinfónica, conformando un elenco variado y dinámico.





Dilemas sindicales de los músicos, relaciones románticas entre ellos, la búsqueda de un espacio en este mundo competitivo, y la relevancia de la música clásica en la cultura moderna son temas que se van desarrollando a lo largo de las temporadas.





El dueño de la batuta

El personaje de Rodrigo, encarnado por el mexicano Gael García Bernal, es uno de los puntos altos de la serie. Se presenta como un director moderno, algo hippie y con alma de rockstar (inspirado en el venezolano Gustavo Dudamel, uno de los directores más destacados de la actualidad) que busca que la gente de a pie se acerque a la Sinfónica.





Con su pasión y su espíritu amigable desarrollará curiosas actividades para la orquesta, que se convertirán en algunos de los momentos más divertidos de la serie.





De todas formas, si bien Mozart in the Jungle se presenta como una comedia, también tiene momentos dramáticos profundos, y las risas no son excesivas.





Uno de los elementos más atractivos de la serie es el esfuerzo que hace para demostrar que la música clásica y el mundo contemporáneo tienen un vínculo extensivo.





Desde el hecho de que su banda sonora esté encabezada por una versión orquestal de la canción Lisztomanía –de la banda de pop rock francés Phoenix– hasta mostrar a los músicos en fiestas, exhibe un lado poco habitual pero interesante de este grupo. Y si bien a veces la terminología técnica o las referencias musicales pueden escapar a los menos duchos en música clásica, la serie es tan disfrutable que esto no se nota.





De estreno

En Amazon Prime Video pueden verse ya tres temporadas completas de la serie. La más reciente, estrenada hace apenas una semana, comienza con Rodrigo alejado de la Sinfónica de Nueva York, residiendo en Venecia y con la Orquesta en huelga.





La nueva tanda de episodios incluye apariciones especiales de artistas y actores invitados, entre los que se incluyen Danny Glover, encarnando al alcalde de Nueva York, la italiana Mónica Belucci como una prestigiosa cantante de ópera, e incluso a Plácido Domingo interpretándose a si mismo.





Esto no es una novedad para la serie, que ya ha contado con varias presencias del ambiente en episodios de temporadas anteriores, como el violinista Joshua Bell, y los directores de orquesta Alan Gilbert y el propio Dudamel, quien además de inspirar al protagonista de la serie fue el responsable de entrenar a García Bernal para representar a un director de orquesta creíble.





Mozart in the jungle es una serie que tiene momentos estrafalarios y un espíritu de película independiente que puede hacerla algo complicada de conectar con un público masivo.





Sin embargo, sus personajes, su encanto y su extrañeza la hacen una opción entretenida e ingeniosa, de bajo perfil, pero que una vez que engancha, es imposible de abandonar.

Fuente: