MSP en alerta ante posibles casos de zika en los próximos meses

"El mosquito que te va a picar, que te va a enfermar, lo criaste tú en tu domicilio", dijo este viernes en conferencia de prensa el ministro de Salud Pública, Jorge Basso . Las lluvias y el calor generan el ambiente propicio para la reproducción del Aedes aegypti, el vector responsable del dengue , el zika y la chikungunya, por lo que las autoridades sanitarias hicieron el lanzamiento de la campaña de prevención.





El ministro aseguró que todos los virus de la región están circulando en este momento por Uruguay, en especial a raíz de los turistas que ingresan durante el verano.





"Este va a ser el problema más importante desde el punto de vista sanitario en este temporada del año y no tenemos forma de combartirlo", afirmó Basso.

Si bien no hay vacunas para prevenir ninguna de estas tres enfermedades, la única manera de evitar la reproducción del vector es dando vuelta los recipientes que puedan contener agua. "La mayor concentración de pupas y larvas del Aedes está justamente en los pequeños recipientes de nuestros domicilios, tanto en el fondo, en el patio o en la azotea", señaló el jerarca.





Durante los primeros 13 días del año no se registraron casos de dengue, zika o chikungunya en Uruguay. De todos modos, Basso dijo que "ahora empieza realmente la zona de riesgo", por lo que las autoridades no descartan que empiece a haber diagnósticos positivos en los próximos días. "No hemos tenido casos de zika todavía identificados, pero seguramente los vamos a tener en estos meses. Este es un mosquito que nos va a seguir dando trabajo durante mucho tiempo", sostuvo el ministro.





En este sentido, Basso hizo especial hincapié en el zika y en los riesgos que puede traer para las embarazadas . Está demostrado que las madres que hayan sufrido esta enfermedad pueden tener hijos con microcefalia, por lo que el niño también está en riesgo. "Es recomendable que las personas que quieran tener un bebé sepan que si van a una zona tropical, después es recomendable usar preservativos durante seis meses", advirtió el ministro, ya que el zika también es una enfermedad de transmisión sexual.





¿Cómo prevenir estas enfermedades?

A raíz del brote de dengue que ocurrió el verano pasado, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) había publicado una serie de consejos que se deben tener en cuenta en los hogares para evitar un posible criadero del Aedes agypti.





Las autoridades habían recomendado dar vuelta cualquier recipiente que pueda acumular agua, como macetas, baldes o tanques. Asimismo, si se poseen neumáticos, se deben colocar bajo techo y llenar con arena.





Por otra parte, el repelente podría evitar la picadura del mosquito. Se recomienda aplicar al menos tres veces al día –en mayores de 12 años- y son aptos para toda la población, excepto para los menores de dos años, que no se les debe aplicar ningún tipo de repelente.





Tanto los repelentes como los insecticidas de ambiente deben estar registrados ante el MSP. La mañana y la tardecita son los horarios para su mayor utilización, ya que son los momentos de mayor actividad del mosquito.





También es importante alejar a los niños o las mascotas, así como alimentos, utensilios de cocina o juguetes del lugar donde se fumigó.





Además, ante la sospecha de que una persona tenga dengue se debe avisar a su prestador de salud, ya que se trata de una enfermedad de notificación obligatoria. Los síntomas pueden incluir náuseas y vómitos, sarpullido, dolor de cabeza, dolor retro ocular (detrás de los ojos), malestar general y dolor articular y muscular intenso.





