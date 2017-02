El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, está siendo interpelado por el diputado nacionalista Martín Lema, quien lo consulta sobre presuntas irregularidades en ASSE. Además, el legislador le pidió explicaciones acerca de la instalación o no de un centro cardiológico en Salto.

Basso anunció la creación de centros de referencia, que sustituirán los actuales Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) que existen en todo el país. "El Poder Ejecutivo, a través del ministerio, elevó recientemente un proyecto de ley para considerar en el Parlamento la creación de centros de referencia, una figura alternativa a los IMAE para algunas prestaciones que no se pueden resolver bien", señaló el ministro.

"Estos centros de referencia (...) alcanzarían muy buenos niveles de resultados, en la medida que concentran el necesario volumen de pacientes que se requiere para alcanzar los mejores estándares de calidad", sostiene el proyecto de ley que presentó el ministro.

El jerarca sostuvo que "el diseño actual de los IMAE (...) no ha podido resolver la distribución territorial de la tecnología", por lo que los centros de referencia permitirían "repensar algunas decisiones de los grupos empresariales".

Los prestadores de salud que estén interesados en crear un centro de referencia deberán presentar la propuesta ante el ministerio. El proyecto de ley crea la Comisión Honoraria Asesora en Centros y Servicios de Referencia, que se encargará de habilitar o no las propuestas.

El financiamiento de estas prestaciones será a través del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y del Ministerio de Salud Pública (MSP). Los procedimientos que actualmente cubre el FNR seguirán siendo financiados de esta manera, ya que el organismo deducirá de las cápitas de Fonasa el costo asociado con esas prestaciones. En tanto, la cartera de salud cubrirá el resto de las técnicas.

Si el centro quiere realizar un procedimiento que no está avalado por ninguno de los dos organismos, deberá ser aprobado por la Comisión Honoraria Asesora en Centros y Servicios de Referencia.

La interpelación

El legislador Martín Lema comenzó su exposición diciendo que en ASSE hubo "excesivas privatizaciones" y que "no ha sido fácil el control" de este prestador de salud. "¿Tenemos que llegar a esta instancia para que expliquen en qué gastaron los recursos?", preguntó Lema, haciendo referencia a la interpelación.

El diputado puso como ejemplo la situación del Centro Departamental de Durazno, en donde advirtió que "aumentó un 52.000% los gastos en traslados entre 2008 y 2016". Además, el legislador señaló que el Centro Departamental de Cerro Largo "aumentó 8.600% su gasto en publicidad entre 2008 y 2016".

Lema afirmó que hay jerarcas en ASSE que "en un momento se ponen la camiseta de ASSE, pero en otros momentos tienen fines de lucro". En este caso, el legislador hizo referencia a la contratación de las ambulancias del Centro Auxiliar de Bella Unión, ya que los dueños de la empresa de traslados son tres directores de otros hospitales de ASSE. "Esto es inmoral, aprovecharon las necesidades asistenciales de los usuarios de ASSE para facturar y hacer negocios", sostuvo el legislador.

"La primera pregunta que le voy a hacer al ministro es si él avala esto", preguntó Lema, haciendo referencia a las presuntas irregularidades de ASSE. Además, el legislador también lo consultará acerca de la instalación de un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en Salto.

Las respuestas de Basso

En tanto, el ministro Basso afirmó que "antes de 2005 no había información de ASSE, esa que hoy tenemos tan incorporada". "Hoy no se concibe gestionar la salud sin un sistema de información y antes no había uno", agregó Basso.

El jerarca hizo hincapié en los objetivos sanitarios y en las metas asistenciales: "Tenemos objetivos claros, sabemos hacia dónde vamos. La idea es ver cómo podemos hacer lo mejor con los recursos que tenemos". Además, el ministro anunció que en abril de este año el Ministerio de Salud Pública (MSP) registrará cambios vinculados a las metas asistenciales.

Asimismo, Basso señaló que los costos en el sistema de salud son "un tema de debate". "Los usuarios de ASSE acceden a más prestaciones de las que accedían antes, y todavía falta. Inexorablemente van a subir los costos", sostuvo el ministro.

Con respecto a las contrataciones de Bella Unión, Basso señaló que "si hay una persona que está en un lugar de toma de decisiones, no puede estar al frente de una institución privada que le brinda servicios a ASSE".

Las respuestas de Muñiz

Por otra parte, la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, afirmó que el prestador de salud "es un organismo transparente". "Hoy estamos haciendo un esfuerzo institucional muy fuerte y le estamos respondiendo (los pedidos de informe a Lema) en tiempo y forma", agregó.

Además, Muñiz subrayó que ASSE es el prestador "más controlado del Sistema Nacional Integrado de Salud" y que también es el que genera mayor satisfacción al usuario.

La presidenta de ASSE destacó también que el prestador "es una institución muy compleja" y que por ese motivo se pueden dar las "irregularidades". "ASSE está en permanente revisión, pero queda mucho por hacer", afirmó.

La jerarca informó que en el caso del Centro Departamental de Flores, se atendieron el 100% de las propuestas que surgieron de la auditoría. "Se dijo aquí que ASSE no controlaba (...) y nosotros no decimos que ASSE haya mejorado totalmente, pero sí que hubo preocupación", sostuvo.

El caso de las ambulancias de Bella Unión

La presidenta de ASSE contestó sobre la contratación de las ambulancias de la empresa SIEMM en el hospital de Bella Unión. La jerarca afirmó que el aumento en las consultas determinó "serios problemas de traslado", ya que las empresas que existían en aquel entonces "debían recorrer 140 kilómetros desde la ciudad de Salto" para poder hacer frente a la demanda.





"Esto determinó la formación de una empresa local que pasó por una licitación", explicó Muñiz. Además, sostuvo que "la Justicia viene desarrollando una investigación al respecto" ya que las auditorías mostraron que podía haber "conflicto de intereses" a raíz de que los tres dueños de esa empresa son directores de otros centros hospitalarios. De todos modos, la jerarca aclaró: "Como todo proceso licitatorio pasó en todas las circunstancias, reitero, en todas las circunstancias por el Tribunal de Cuentas".





El gasto en publicidad

Muñiz informó que el gasto de publicidad de 2016 del prestador de salud correspondió al 0,074% del presupuesto de ASSE. "Está claro que ASSE es el prestador que menos gasta en publicidad, por lejos, lo pueden ver los ciudadanos", afirmó.





La jerarca señaló que los usuarios deben estar informados a la hora de cambiar de prestador de salud y que por ese motivo deben explicarles cuáles son sus beneficios. Además, sostuvo que el gasto en publicidad de ASSE busca "promover hábitos saludables" a la población.





IMAE cardiológico al norte del país

El ministro hizo hincapié en que "todos los IMAE (cardiológicos) están en Montevideo y todos fueron instalados antes de 2005". En este sentido, el jerarca destacó que el único IMAE público que existe es el del Hospital de Clínicas y recibe el 3,7% de los pacientes con cardiopatías.





En tanto, la coencargada de la Dirección Técnica del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Rosana Gambogi, afirmó que las dos horas iniciales luego de que ocurre el infarto agudo de miocardio son "clave para que el paciente tenga una mejor evolución".

