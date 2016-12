Muchas gracias, Sr. presidente...

Hace pocas semanas comenté en esta misma columna una excelente intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia en ocasión de la recordación de la Noche de los Cristales Rotos en defensa de la separación de poderes y de la independencia de la Justicia como garantes del estado de derecho, y cómo su falta había facilitado el camino genocida de Hitler.

Hoy quiero detenerme en unas declaraciones que formuló a El Observador el pasado miércoles 21 de diciembre. En ellas confirmó y completó lo que había señalado en su anterior discurso en la B'nai B'rith al conmemorar esas noches trágicas de la Alemania nazi en las que se persiguió a los judíos y sus propiedades con inusitada violencia y crueldad. En esta oportunidad Ricardo Pérez Manrique, que deja bien claro que no quiere que los jueces cumplan la función del legislador, fue muy contundente al señalar las normas legislativas que está impulsando el actual gobierno inspiradas en el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y que en algunos casos van más allá de los estándares del GAFI

La lectura que hace es "que hay un avance del Estado sobre la libertad, muchas veces impulsado por organismos internacionales ... que persiguen determinadas conductas transgrediendo, o pretendiéndolo, algunos límites de las legislaciones internas". Luego concluye que "hay que tener mucho cuidado con estos avances del Estado sobre la libertad de las personas. La persecución de delitos no puede ser a costa de quitar derechos al resto de la sociedad".

El presidente de la Suprema Corte no vacila en preocuparse no solo por defender la independencia judicial sino también por el proceso legislativo en sí y recuerda, por ejemplo, cómo la Patriot Act, dictada en Estados Unidos luego de los atentados terroristas de setiembre de 2001, "avanzó sobre la libertad de las personas con el argumento de perseguir delitos ". El mismo peligro ve Pérez Manrique en algunas normas de las leyes antilavado en las que se interviene "la libertad a la intimidad o el derecho a la defensa". Y recuerda algo que es un principio básico del derecho penal: "Una persona no debería ser detenida más que por orden del juez o infraganti delito" y hoy vemos que "hay detenciones arbitrarias".