Mujer impedida de abortar: "Me siento ultrajada, tu decisión a nadie le importa"

"Me siento ultrajada porque es como que tu vida, tu decisión, lo que tú sentís, como vos estés, a nadie le importa", dijo este viernes la mujer a quien un fallo judicial le impide abortar. "Tenés que ver cómo desde afuera otras personas, a quienes solo les importa sacar un rédito de tres cámaras, deciden por tu vida. Ni siquiera te preguntan por qué llegás a esto", agregó en diálogo con Canal 4.

El martes 21 de febrero la jueza letrada en lo civil de 3º turno de Mercedes (Soriano), Pura Book, dispuso que la mujer suspendiera un proceso de aborto al hacer lugar a un recurso de amparo que presentó el progenitor. La mujer -según su versión- le había avisado que quería realizarse el procedimiento previsto en la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Este viernes el abogado de la mujer apeló la resolución judicial, alegando que "hay una ley vigente, que no se puede olvidar".

Según consta en la sentencia judicial entre el hombre y la mujer no hay relación de concubinato. De hecho, en declaraciones a canal 4, la mujer señaló que no eran pareja. "No había vínculo amoroso, ni compromiso emocional", expresó.

Explicó que el embarazo fue "inconsciencia pura porque en ningún momento estuvo en los planes de ninguno de los dos encargar un hijo". Señaló que en enero le comentó al progenitor que "había una posibilidad muy firme de que abortara", aunque lo tenía que pensar. "Él decía que no era lo que más quería, pero que respetaba porque era mi cuerpo", añadió.

Requisitos para abortar

Una de las razones que expuso la jueza para decidir la continuación del embarazo fue que no se cumplieron con los requisitos previstos por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que establece que se debe informar al médico "las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio impiden continuar con el embarazo en curso". El fallo destaca que no estaban incluidos los argumentos en el formulario de interrupción del embarazo.

Sin embargo, la mujer señaló que en la primera instancia su propio abogado y el de la mutualista presentaron toda la documentación a la jueza. "Está todo el trámite tal cual lo pide la ley, con todas las fechas, con todas las firmas", dijo la mujer.

