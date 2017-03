Mujeres luchan por la igualdad ante el auge del discurso sexista

Violencia

Fuente: El Observador y agencias

Nada de regalos ni de flores: solo actos. La 40ª jornada internacional de los derechos de la mujer se convirtió ayer en una nueva oportunidad para recordar que la lucha por la igualdad sigue vigente ante un auge del discurso sexista que inquieta a los movimientos feministas.Creada por la ONU en 1977, la jornada del 8 de marzo reflejó este año las múltiples manifestaciones de millones de personas organizadas en los últimos meses para defender sus derechos ante las políticas que cuestionan el derecho al aborto en Europa, la explosión del número de feminicidios en América Latina y la exaltación de los discursos machistas."El 8 de marzo no es solo una conmemoración, tiene que permitirnos reflexionar sobre la situación actual", explicó Barbara Nowacka, política polaca y representante del comité "Salvemos a las mujeres".En su visión, queda "mucho por hacer respecto al lugar de las mujeres en el mundo del trabajo, la sociedad y la política".Los últimos cambios políticos la preocupan, como la despenalización de la violencia doméstica en Rusia o el intento del partido en el poder en su país, Derecho y Justicia (PiS), de limitar el derecho al aborto, cuando en Polonia este derecho es uno de los más restrictivos de Europa.En 2015, el gobierno conservador español ya intentó restringir este derecho.Mientras, la lucha contra la violencia sigue siendo un tema preocupante. Según la ONU, un 35% de las mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual en el mundo, 200 millones de chicas o mujeres han sufrido una forma escisión y 700 millones de mujeres fueron obligadas a casarse antes de los 18 años.En octubre, fue toda América Latina que se alzó contra los feminicidios a través del movimiento NiUnaMenos, surgido en Argentina tras la muerte de una adolescente, drogada y violada."Las redes sociales han servido de catarsis", analiza Ariadna Estévez, investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se congratuló por "el despertar" de esta región."Estamos en cólera pero no somos impotentes", añadió por su parte Nowacka. "Los derechos de la mujer están en peligro más que nunca, pero no somos impotentes", dijo.Una manifestación feminista frente al Kremlin, flores en las calles de Italia, marchas y paros en América Latina o un "día sin mujeres" en Estados Unidos fueron algunas de las celebraciones en el mundo para el Día Internacional de la Mujer.En Brasil, por ejemplo, un estudio divulgado ayer mostró que una de cada tres mujeres mayores de 16 años declaró haber sido víctima de violencia física, verbal o psicológica en el último añoEn tanto, en Uruguay, miles de personas marcharon ayer desde plaza Cagancha hasta la Universidad.A pesar de los avances en la consolidación democrática en el continente, la desigualdad de género es todavía un reto, admitió ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro.Para el diplomático uruguayo, los "mayores retos" a la legitimidad y vigencia de la democracia en las Américas son "las desigualdades sociales y de género", según una nota divulgada por el Día Internacional de la Mujer.Esas desigualdades limitan "el potencial de desarrollo, seguridad y gobernabilidad" de la región.En Nueva York, cerca de 2.000 personas se concentraron en el Central Park, a apenas dos cuadras de la Trump Tower, del presidente Donald Trump, contra cuyas políticas consideradas contrarias a la mujer estaba dirigida la protesta.En Washington, centenares de mujeres se reunieron frente a la Casa Blanca con carteles que criticaban los decretos que prohibieron fondos federales para organizaciones que asesoran, informan o ayudan a abortar.Trump escribió en Twitter su "inmenso respeto" por las mujeres.El Vaticano, conocido por contar con una minúscula representación de mujeres, presentó esta semana a los miembros del nuevo organismo integrado solo por mujeres. "Consulta Femenina" cuenta con 37 mujeres de todos los continentes.El organismo, creado en 2015 y que se reúne tres veces por año, es una iniciativa del papa Francisco para dar mayor peso a la "mirada femenina" en la sociedad contemporánea, explicó el cardenal Gianfranco Ravasi, titular del Consejo Pontificio de la Cultura.Miles de mujeres marcharon en la capital argentina para reclamar por más derechos y menos violencia machista en un país donde cada treinta horas una mujer es asesinada a manos de su pareja o expareja.El principal denominador fue la violencia contra la mujer en una jornada de movilización que convergió en un acto en la Plaza de Mayo.La protesta fue en respuesta al llamado Paro Internacional de Mujeres convocado por el movimiento argentino nacido en 2015 Ni Una menos.