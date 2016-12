Mujica: "A Alarcón se le escapó el chivo"

"Se le escapó el chivo a Alarcón (...) Que yo sepa nunca nadie le hizo presión de nada, yo hablé una vez con Alarcón". Esta fue la respuesta que dio el exmandatario José Mujica a Telenoche cuando se lo consultó este fin de semana por las declaraciones realizadas por el expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón, quien en entrevista en El Observador TV dijo que cuando el actual senador del MPP era presidente existieron presiones en las negociaciones por los derechos de televisación del fútbol.

"Hasta el gobierno presionó a Nacional y a Peñarol" para que, en su momento, no se opusieran a firmar la extensión del contrato entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield por los derechos de televisación, recordó Alarcón en entrevista con el periodista Leandro Gómez.

Mujica negó tales presiones y contestó: "Me parece que están haciendo como aquel que grita afuera del nido, se les deschava el tema de las barras bravas y salen. El fútbol es un negocio gigantesco en la pasión de la gente, es un negocio fabuloso, que mueve mucho dinero. Los comentaristas de radio, los problemas que viven de eso, porque sino no se explica la importancia que tiene. Meter a los gobiernos... Yo lo defendí a (Luis) Suárez cuando había que defenderlo, no sé a favor de quién, creo que lo hice a favor de la hinchada uruguaya. Jamás le metí el dedo a nadie ni el poncho a nadie, y en este país no existe ningún canal de televisión ni ningún medio de comunicación que diga que el señor presidente llamó para cortarle las patas a tal periodista. Entonces que me vengan con eso pa' zafar de la responsabilidad de las barras... que no jodan".

El expresidente de Nacional relató que fue a una reunión en la que no se les dijo "firmen", pero se lo dieron a entender. En el encuentro no estaba presente el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, como representante del Estado sino el ministro del Interior Eduardo Bonomi, y el expresidente Mujica junto al representante de Tenfield.

Las declaraciones de Alarcón repercutieron durante el fin de semana, ya que diversos políticos de la oposición reclamaron que la Justicia investigue las presuntas presiones del gobierno por los derechos de televisación.