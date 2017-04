Mujica, "el peor gobierno de la historia", y la defensa de su entorno

Buonomo, ex subsecretario de Economía y asesor presidencial, argumentó que existe una estrategia de "machaque" para desacreditar la gestión de Mujica.

El exasesor de Mujica también cuestionó resoluciones del actual gobierno de Tabaré Vázquez.

Fuente:

Uno de los jerarcas de la administración anterior más cercanos al expresidente José Mujica (2010-2015), el economista Pedro Buonomo, salió a defender al gobierno que integró, con críticas a la oposición, los medios, y también al Poder Ejecutivo liderado por Tabaré Vázquez.Bonomo escribió una columna en el portal El Cambio titulada "Mujica, ¿el peor gobierno de la historia?" , en respuesta a una interrogante que había sido planteada de forma textual en reiteradas ocasiones por el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, y algo que también es insinuado por distintos dirigentes opositores."No nos comamos más el cuento de Mujica, fue el peor presidente de la historia del Uruguay. Cambió el valor del trabajo, el valor de la familia, fundió empresas, dejó la peor educación del país", dijo Novick en febrero a radio El Espectador, algo que luego repitió en distintos medios."Hemos asistido en los últimos años a un verdadero bombardeo con la intención de desprestigiar la figura de José Mujica. Por tirios y troyanos. La razón es casi evidente: desde hace años Mujica es, según las encuestas, el político más creíble para la población, y por lo tanto más peligroso tanto para los de adentro del Frente Amplio (FA) como para los de afuera", dijo."Se puede, por ejemplo, considerar los indicadores socioeconómicos tradicionales, como crecimiento económico, desempleo, inflación, inversión pública, déficit fiscal , salario real, pobreza, indigencia, mortalidad infantil, distribución del ingreso y otros. Y al hacer un primer esfuerzo de 'pensar despacio' en cada uno de estos temas, resultará que el gobierno de Mujica no solo está muy lejos de ser el peor de la historia, sino que con continuidad y profundización de lo hecho por el primer gobierno del FA, califica entre los mejores, por lo menos en los últimos 60 años", complementó uno de los pilares del equipo económico mujiquista.El déficit fiscal cerró el año 2014 en 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y fue una de las principales críticas de la oposición a Mujica. Además también le cuestionaron la gestión de las empresas públicas, en particular ANCAP , que en 2016 debió recapitalizarse por US$ 622 millones.Buonomo también cuestionó la suspensión de proyectos de infraestructura impulsados durante la gestión anterior pero detenidos por la actual administración de Vázquez. En ese sentido advirtió que la regasificadora y el puerto de aguas profundas, entre otros, fueron descartados "sin explicar demasiado las razones"."Es necesario incluir en el análisis aquellos aspectos más controversiales o por lo menos más difundidos por la prensa y los políticos de la oposición interna y externa ("machaque"), como los proyectos que no se concretaron y eran parte de la agenda del gobierno: la regasificadora, el puerto de aguas profundas, el desarrollo de la actividad minera, el desarrollo del ferrocarril. Cada uno de estos proyectos tiene características propias que se pueden analizar, y todos tienen la característica común de haber sido descartados, sin explicar demasiado las razones, por el gobierno actual. ¿Cómo se puede evaluar proyectos de largo plazo que no fueron siquiera comenzados? ¿Por qué no se comenzaron? ¿Cuáles son los grupos de poder y de presión que se oponen a estos proyectos y han logrado frenarlos?", cuestionó.