Mujica: "La religión es una necesidad humana"

"Mis dudas con Dios son filosóficas. O tal vez yo creo en Dios. Tal vez, no sé... O tal vez como me estoy acercando a la muerte, lo estoy necesitando...", así se refirió el expresidente José Mujica sobre su visión de la religión en una entrevista del portal católico Aleteia, en donde no faltó su discurso en contra del consumismo, ni las referencias a su relación con el papa Francisco.

En diálogo con ese sitio web, fundado por laicos católicos con el acompañamiento del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, Mujica mostró su lado más religioso y se confesó un "admirador político de la Iglesia Católica, apostólica y romana". Afirmó que la imagen de Dios en América Latina tiene ese rostro y por tanto, lo respeta. "¡Quién soy yo con mis dudas delante del universo para cuestionar el valor que éste tiene!", indicó.

Admira además, dijo Mujica, la obra civilizadora que realizó la Iglesia en términos humanos, lo que está "profundamente entrelazado" en las raíces de los países de Latinoamérica. "Que yo tenga mis dudas como creyente, es otra historia. La cuestión de fondo es cómo es la gente de mi pueblo, de mi sociedad, quiénes somos los latinoamericanos, y eso lo debo entender y respetar", aseguró.

Si bien reconoció que puede haber cuestionamientos, el exmandartario aseguró que en la historia de esa doctrina son más las cosas a destacar, y que no la juzga, ya que esa institución está formada y fue dirigida por hombres "eclécticos, pecadores, llenos de errores". Y agregó: "¿Qué culpa tiene la iglesia?".

Mujica habló además sobre la elección del papa Francisco y afirmó que le sorprendió la "audacia renovadora" de la Iglesia de virar su visión hacia la causa de los pobres y de elegir a alguien contestatario de las anteriores autoridades como Santo Pontífice.

Ve a Francisco, indicó, como "un luchador formidable" que busca golpear en la conciencia y mostrar que es posible un mundo mejor. "Por eso me considero amigo ideológico del Papa, y lo acompañaré en todo lo que pueda", afirmó.

Mujica, la fe y el hombre

El expresidente no dudó en explayarse además sobre la fe y aseguró estar convencido de que es lo más fundamental para el hombre.

"Vivimos en tiempos de ciencia, pero si me quitas la fe, no existe la sociedad", señaló. A su entender hasta las transacciones comerciales se basan en eso, en la fe, de que el banco devolverá el dinero; de que el cliente pagará por la mercancía. "El día que derrumbemos la fe estamos terminados", sentenció.

Creer, dijo en tanto, es una característica antropológica del hombre y la evolución de las religiones es el desarrollo adulto de esa necesidad.

"Estuve internado en la sala de hospital y vi morir gente. Y muchas veces pensé que si la religión cumple con la función de ayudar a bien morir, ¡bendita sea la religión! En el dilema de la vida y muerte necesitamos creer en algo más allá, que no se corrompe. ¡Cuidémosla, prestémosle atención a la religión! Yo, con mis límites, no la puedo cuestionar. Por eso la respeto. La religión es un servicio humano, una necesidad humana", apuntó Mujica.

El actual senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP) aprovechó la ocasión para despotricar en contra del consumismo y de la obsesión por poseer. Aseguró que las cosas se pagan con el tiempo de vida, y que esa vida no debe ser una carga, sino un mensaje de felicidad.

