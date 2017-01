Mujica se une a Astori y reclama "prudencia" en el Presupuesto

"Hay que articular pero no se puede hacer magia", dijo el expresidente.

"En todos los procesos de este tipo hay incremento de gastos, el tema es relacionar la evolución de los mismos con la evolución de la producción", explicó el ministro de Economía.

Negociaciones

Mientras Astori y Mujica reivindican la prudencia, en la izquierda un bloque de sectores conformado por el Partido Comunista, la Liga Federal y el Partido por la Victoria del Pueblo promueven cambios en el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas.

Además de la presentación de lineamientos ante la bancada oficialista, el gobierno ya anunció que también buscará negociar el presupuesto con la oposición.

Presión para entrar a conducción del FA

Fuente:

Ante un contexto económico regional y mundial que define como de "incertidumbre", el expresidente José Mujica (2010-2015), promoverá desde el MPP -el bloque parlamentario con más peso en el Frente Amplio- una Rendición de Cuentas basada en la "prudencia". Así lo afirmó el senador durante una conversación con El Observador donde mostró expectativas moderadas sobre eventuales incrementos presupuestales, en línea con lo que hasta ahora manifestó el ministro de Economía, Danilo Astori Mujica reconoce que habrá presiones de los distintos sindicatos, de la oposición y hasta tensiones internas en el Frente Amplio , pero confió en que el oficialismo logrará las mayorías para aprobar una instancia que tendrá carácter presupuestal.El dirigente insistió en la incertidumbre que atraviesa la economía mundial, algo que desde su punto de vista se ve agravado por la imprevisibilidad de cómo reaccionarán los mercados ante el anunciado proteccionismo del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que asumió ayer.El líder del MPP consideró que "puede haber algún peso más" para la enseñanza pero prefirió la cautela al ser consultado por otras áreas.Por su parte, Astori adelantó que las otras prioridades serán el Sistema de Cuidados, la seguridad ciudadana y la vivienda."Se trata de buscar un equilibrio entre el cumplimiento del programa (del Frente Amplio) y la cautela y prudencia que exige la situación fiscal", dijo Astori el miércoles 18 en una conferencia de prensa.El gobierno pretende terminar el período con un déficit de 2,5% del Producto Bruto Interno (PIB). El indicador estaba en 3,7% del PIB en los 12 meses finalizados en noviembre.La promesa electoral del presidente Tabaré Vázquez fue que el presupuesto educativo sería de 6% del PIB. Según dijo Astori, el gasto en la enseñanza representa el 4,8% del PIB. "Tenemos tiempo, durante el transcurso del periodo, de ir incrementando esta proporción", afirmó el jerarca.El Frente Amplio comenzó ayer a preparar en su orgánica una inédita Rendición de Cuentas donde por primera vez carecerá de mayorías parlamentarias en Diputados tras el alejamiento de Gonzalo Mujica.La Rendición de Cuentas fue uno de los temas centrales de la primera reunión del año de la Mesa Política del Frente Amplio.El presidente Vázquez pidió a la Presidencia del Frente Amplio que antes de la Semana de Carnaval el partido de gobierno establezca sus aspiraciones sobre la propuesta presupuestal.La Mesa Política del Frente Amplio resolvió que la Comisión Nacional de Programa de la fuerza política, órgano integrado por representantes de los sectores y de las bases, elabore un listado de lineamientos generales. Esa aspiración será luego transmitida al Poder Ejecutivo antes del 6 de marzo.La Mesa Política también comenzó a planificar el encuentro que el 5 de febrero mantendrán los ministros del gobierno con los legisladores oficialistas en Colonia. Al día siguiente habrá una primera reunión de la bancada oficialista para continuar la negociación de la Rendición de Cuentas.Estos sectores también presionan para ingresar al Secretario Ejecutivo del Frente Amplio, otro de los órganos coordinadores de la cúpula oficialista.El representante de la Liga Federal en la Mesa Política, José Maldonado, recordó a El Observador que el año pasado el presidente Vázquez se comprometió a analizar en 2017 cambios impositivos para destinar más recursos a la enseñanza.El sector de los diputados Darío Pérez y Sergio Mier también pretende incrementos presupuestales en las áreas de salud y vivienda.Astori afirmó al semanario Búsqueda que el Poder Ejecutivo promoverá "conversar con todo el Parlamento". "A veces, cuando uno tiene asegurada la mayoría parlamentaria tiende a preocuparse poco por lo que piensan los demás", dijo el ministro al ser consultado por el accionar de la izquierda desde que llegó al gobierno en 2005.Por su lado, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, le transmitirá al gobierno que está dispuesto a abrir una negociación por los votos de sus legisladores en la Rendición de Cuentas a cambio de que el Poder Ejecutivo remueva a la plana mayor del Consejo Directivo Central (Codicen) y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), según dijo en una entrevista con El Observador.El año recién comienza y el Frente Amplio ya mueve sus fichas. Los dirigentes de más trayectoria buscan de momento no hacer olas al advertir que el tercer año de gobierno, con una Rendición de Cuentas clave en el medio y sin mayoría en diputados, marcará al resto del período.El Partido por la Victoria del Pueblo inisitió ayer durante la primera reunión de la Mesa Política del Frente Amplio para que ese sector sea integrado al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, uno de los órganos de conducción de la coalición de izquierdas.El sector junto a la Liga Federal, que también busca entrar al secretariado, impulsa un conjunto de cambios tributarios con el objetivo de destinar más recursos a la enseñanza. El dirigente del PVP Carlos Coitiño protestó porque la agrupación no está representada en el Secretariado Ejecutivo pese a tener legisladores electos. "El Secretariado es un ámbito donde muchas veces se discuten cosas que no llegan a la mesa política", dijo El Observador.