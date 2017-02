Mujica: "Si no hay Rendición no se viene el mundo abajo"

En momentos en que el gobierno discute los detalles de la Rendición de Cuentas, proyecto para el cual el Frente no tiene asegurado los votos en el Parlamento, el expresidente y actual senador José Mujica (MPP) valoró la importancia de la unidad de la izquierda. No ve un drama si no sale la Rendición aunque pidió "no maniatar" al gobierno.

La palabra "unidad" también estuvo varias veces en el discurso del vicepresidente Raúl Sendic que dio el fin de semana en Colonia al reunirse la Agrupación Nacional de Gobierno y celebrarse el 46 aniversario del Frente Amplio.

Mujica dijo este lunes que "la unidad es una cuestión estratégica".

"La unidad es la capacidad de comerse algún sapo y digerirlo, porque para estar de acuerdo no precisamos hablar de unidad. El problema es sostener la unidad cuando se tiene desacuerdo pero se valora mucho más el todo que la parte", afirmó.

"En lo inmediato, recordar el papel en la historia de nuestra fuerza política y cuánto nos costó construir la unidad. Cosa que se olvida porque el único animal que tropieza con la misma piedra es el hombre y hay que recordarlo permanentemente", afirmó el senador, luego de la reunión de este lunes de las bancadas de senadores y diputados del Frente con representantes del Poder Ejecutivo.

En el encuentro realizado en la Huella de Seregni, participaron, además de los legisladores oficialistas, el prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y autoridades del ministerio de Economía, quienes analizaron los proyectos que priorizará el gobierno.

A la salida, Mujica dijo que "es bueno" que haya una Rendición de Cuentas y que el gobierno "no quede maniatado", cuando tiene que enfrentar momentos de incertidumbre internacional. "Esa es la contradicción que tenemos por delante", afirmó Mujica consciente de que la izquierda deberá negociar con la oposición el voto 50 que perdió al declararse independiente el diputado Gonzalo Mujica.

De todos modos, el senador le restó trascendencia al voto 50.



"No complica tanto que no haya mayorías" en el Parlamento, dijo, al punto que consideró que si no hay Rendición de Cuentas "no se viene el mundo abajo". "Dramas, no", dijo Mujica.



"Hay que tener una buena Rendición pero no dejar que el gobierno tenga que vivir discutiendo sobre déficit fiscal, la inflación y nada más", afirmó el senador a los medios.

"Siempre hay dificultades económicas. Seguramente si no hubiéramos agrandado el

Fonasa y desarrollado la salud tendríamos menos déficit. Y sí. Y con el diario del lunes siempre es fácil", dijo el líder del MPP.

Mujica cree que es posible reducir el déficit fiscal que al cierre de 2016 se ubicó en 4% del Producto Interno Bruto (PIB). El Poder Ejecutivo tiene la intención de reducirlo en un punto para lo cual recortó algunos gastos de la administración y aumentó impuestos como el IRPF a los trabajadores y el IASS a los pasivos de determinados sueldos.

El expresidente entiende que hay incertidumbre por la economía internacional y el gobierno puede llegar a enfrentar una guerra comercial. "Ojalá que no, pero es un peligro que está latente", dijo.



"Hay una coyuntura mundial llena de incertidumbre por el fracaso y la concentración de la riqueza que ha impuesto la globalización que está asustando hasta parte de las clases medias y eso explica este populismo proteccionista de derecha", opinó Mujica.



Para el expresidente, "Uruguay tiene que tener una economía abierta". "Hay buenos síntomas con respecto a la economía interna pero apareció (Donald) Trump y no sabemos si no tenemos una guerra comercial en puerta. En el panorama internacional está claro la creciente incertidumbre, después con el diario del lunes hablamos", insistió.

Otro punto discutido en el Frente Amplio, igual que lo hizo el fin de semana la Agrupación de Gobierno en Colonia, refirió a los recursos para la educación.





"Se dará todo lo que se pueda y ese es el compromiso que hay. No sé si se llega al 6%. La voluntad es llegar pero ahí no queda la historia. Por supuesto que no se arregla la educación sin plata pero no se arregla solo con plata", dijo Mujica.