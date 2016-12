El expresidente José Mujica ratificó este lunes que no tiene previsto ser candidato presidencial por el Frente Amplio en las próximas elecciones nacionales. "Lo tengo decidido pero la presión no es sencilla; no solo de mi sector (...) viene de la gente de la calle, del común de la gente que es la presión más grande y más fuerte, y lo reflejan encuestas. Estoy aburrido de decir que no soy candidato y sin embargo aparece ahí como simpatía", dijo el actual senador por el MPP en entrevista con Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva.

Consultado por el periodista acerca de por qué no da un paso al costado del Senado, al igual que hizo días atrás su correligionario Ernesto Agazzi, Mujica respondió que debe "negociar" con sus compañeros del MPP el quedarse "un poco más pero no tanto" a fin de "dar tiempo para que se consoliden algunas potenciales figuras que sean conocidas por la gente". "Tal vez ese sea el papel que tenga que cumplir último en mi militancia política", dijo Mujica. "Yo sé que en este país no es fácil procesar candidaturas presidenciales pero hay que pasar por eso, es una parte esencial de cualquier proceso de renovación y yo tengo que dar tiempo a mis compañeros para que se sientan más seguros", aseguró.

"Nunca hablé ni de contratos ni de negociación"

Por otra parte, Mujica se refirió a las declaraciones del expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón, quien aseguró haber recibido presiones en las negociaciones por los derechos de televisación del fútbol durante el mandato del expresidente.

Sobre esto, Mujica dijo que fueron pocos los casos en los que habló con dirigentes del fútbol uruguayo (tres o cuatro) y que en esos casos "la preocupación central era el tema seguridad" ya que "había indicios de que alguna responsabilidad podían tener las direcciones de los clubes", por lo que se trató "diplomáticamente" de "incidir en el asunto".

"Yo nunca hablé ni de contratos ni de negociación absolutamente para nada con nadie, ni por asomo", expresó.

Mujica dijo que esta fue la razón por la cual el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo presente en la reunión y no el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, como recalcó Alarcón en sus declaraciones a El Observador TV. Estaba Bonomi "porque era un tema policial. Los líos no empezaron ahora, hace rato que hay líos en el fútbol uruguayo", agregó.

En ese sentido, el actual senador cuestionó que el dirigente haya hecho estas declaraciones ahora y no en el momento que, se supone, ocurrieron las presiones.

"Siempre tuve la impresión de que tanto Alarcón como Damiani son personas muy correctas, muy derechas, que hacen lo que pueden en la lucha del fútbol. Pero si es así, ¿se podrían dejar intimidar y no decir nada y que pasen años y ahora porque salta que alguna gente de las barras bravas conseguía o se le daban entradas salen con esto? Me dejan una incognita en la cabeza", agregó.

