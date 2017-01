Multiahorro lamenta piquete sindical en 15 de sus locales

La cadena de supermercados Ta-Ta "lamenta" la actitud que ha tomado el gremio de trabajadores de Multiahorro por el "perjuicio "que causa a los barrios de sus locales y los empleados que no están afiliados al sindicato y pretenden cumplir con su trabajo. El gremio de Multiahorro –firma que pertenece a Ta-Ta– realiza desde fines de año piquetes en las entrada de 15 locales de Montevideo, de un total de 50 que posee.





En diálogo con El Observador el jefe de relaciones laborales de Ta-Ta, Enrique Herrera, recordó que ayer el gremio de esa cadena firmó el convenio bipartito luego de una negociación que contó con el visto bueno del PIT-CNT. Sin embargo, el sindicato de trabajadores de Multiahorro decidió no convalidar este pacto y optó por tomar una serie de medidas que impiden el funcionamiento de unos 15 locales desde el pasado 30 de diciembre.





Herrera comentó que la empresa está "incumpliendo" con la cláusula de paz que se firmó ante el Ministerio de Trabajo que establece que antes de tomar medidas de fuerza se debe convocar a una mesa de negociación ante la Dirección Nacional de Trabajo ( Dinatra ). Cada vez que el gremio decide impedir la apertura de los locales y el ingreso de clientes, la cadena Multiahorro procede a realizar la denuncia policial correspondiente. Herrera dijo que más allá del perjuicio económico que recae sobre la empresa, también se "distorsiona" el "normal funcionamiento" de barrios que no tiene en su cercanía otras cadenas de supermercados.





El ejecutivo indicó que en el caso de un local que tiene 80 empleados que está bloqueado, son solo 10 los trabajadores afiliados al gremio que impiden su apertura. La semana pasada el dirigente sindical del Multiahorro, Alexis Osores, explicó que las acciones del gremio se deben a una serie de medidas de "represión antisinidical" que inició la empresa luego de la firma del convenio salarial para todo el sector supermercados.





Según denunció el delegado del gremio, la empresa "arremetió con todo", no respetando horarios y las publicaciones de las licencias del personal. Herrera rechazó esa acusaciones y otras versiones que sostienen que la empresa despidió trabajadores. "Somos una empresa abierta al diálogo y respetamos a los sindicatos. No sabemos por qué el gremio de Multiahorro no quiere un acuerdo", afirmó.

