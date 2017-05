Muscari adaptará uno de sus éxitos con rostros uruguayos

El teatro argentino está cada vez más presente en Uruguay, algo que rápidamente queda en evidencia si se hace un repaso de la cantidad de obras que desembarcaron en el país en los últimos meses desde el otro lado del charco. En ese contexto, el teatro del director José María Muscari es uno de los que ha llegado con más recurrencia al país, con las obras Extinguidas y Casa Valentina estrenándose con pocos meses de diferencia.





Falladas, otro de los espectáculos que Muscari mantiene en , otro de los espectáculos que Muscari mantiene en cartel en la calle Corrientes de Buenos Aires, también se presentará en el país pero con una diferencia: no será parte de una gira por el exterior del director, sino que será adaptado con actrices uruguayas, un equipo técnico uruguayo y la producción del uruguayo Diego Sorondo.





Sorondo, productor que trajo al país los espectáculos de Muscari en varias oportunidades, se interesó por el proyecto luego de ver la obra en Argentina e inmediatamente se comunicó con el director y la producción para plantear la posibilidad de comprar sus derechos. Esencialmente, el productor quiso descubrir a las "falladas uruguayas" a partir de caras locales.





"Muscari y yo tenemos una relación larga de trabajo, y por eso confió ciegamente y me dio total libertad para elegir a las actrices que me parecieran indicadas", contó Sorondo a El Observador.





Las seleccionadas para interpretar a las cinco amigas que se reúnen para hablar de temas ásperos y diversos fueron, finalmente, Patricia Wolf, Catalina Ferrand, Paola Bianco, Luciana Acuña y Adriana Da Silva, a quien Sorondo catalogó como una "mujer de otro planeta". En Argentina la obra está protagonizada por Cecilia Dopazo, Martina Gusmán, Laura Novoa, Andrea Politti y Patricia Palmer.





"A la hora de reunir el elenco me enfoqué en que haya buena vibra, buena energía. No me gustan los escándalos, ni los problemas, busqué conformar el elenco para que reinara la armonía y la buena onda. No tengo dudas que será así", dijo el productor.





Sorondo había pensado desde el primer momento en presentar el espectáculo en la sala grande del Movie, a la que catalogó como un "reto" ya que no se trata de un espectáculo recurrente en ese escenario. Sin embargo, aseguró que está confiado en la asistencia del público y que "las pocas funciones" –por el momento se programaron 10- serán un atractivo extra.





Más teatro femenino

Adriana Da Silva, una de las elegidas de la producción, destacó principalmente que Falladas se suma a una ola de comedias femeninas que ha ido creciendo en Argentina, pero que también tiene su réplica en Uruguay.





"El tema de la mujer, de ese grupo de amigas reunidas para hablar con desparpajo de ciertos temas de los que usualmente no se habla, parece que es algo que divierte y entretiene. Estamos viviendo como un revival en ese sentido y creo que le hace muy bien al teatro", reflexionó la actriz.





La actriz aseguró que "Uruguay está cada vez más abierto" a los espectáculos de este tipo y, según analizó, el teatro vive un momento de destaque, con producciones de calidad y un público que ha vuelto a llenar las salas del circuito comercial.





Da Silva, que en estos momentos se encuentra ensayando en Buenos Aires junto al director argentino Emiliano Dionisi la obra Los Monstruos, contó que ya había visto Falladas cuando recibió el llamado de la producción, y que en la reunión con el director José María Muscari tuvo la posibilidad de analizar qué personaje de los cinco le convenía más interpretar como actriz.





También hizo referencia al ambiente de camadería que Sorondo intentó encontrar con la elección de las actrices, el que destacó por que "es difícil encontrarlo en estos tiempos y se valora".





Además, mencionó la posibilidad de que la obra vaya más allá de las 10 funciones pautadas de antemano, porque explicó que tener un espectáculo con la producción que se está montando por tan pocas fechas es una "sacrilegio", aunque entiende que los tiempos de las salas son otros y que, con el verano tan próximo al momento del estreno, el espacio en la agenda del elenco y la dirección se reduce.





Muscari en Uruguay

El secreto de la vida

2015-El Tinglado





Fue la primera producción de José María Muscari en Uruguay con elenco uruguayo. Entre ellos se destacan Graciela Rodríguez, Varina De Césare, Catalina Ferrand (que también estará en Falladas) y Natalie Yoffe.





Extinguidas 2017-Teatro Metro

Con un elenco compuesto por las vedettes que acapararon la revista argentina durante la década de 1980, Muscari presentó en Montevideo y el interior un espectáculo reflexivo en el que no faltaron las risas.





Casa Valentina 2017-Teatro Metro

Un grupo de hombres se reúne regularmente en una casa escondida del resto de la sociedad para vestirse como mujeres. Casa Valentina se suma a los espectáculos en los que Muscari hecha mano a un amplio elenco para reunirlos y provocar situaciones jocosas.

Fuente: