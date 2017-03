Muscari: "Las nuevas generaciones se cagan en el profesionalismo"

Entrevista con José María Muscari y Mimí Pons El director y la actriz argentinos conversaron sobre la obra Extinguidas



El Observador. Por un momento, la expresión de Mimí Pons cambia. Ya no esboza una sonrisa permanente y sus ojos se pierden rebuscando entre sus recuerdos mejor guardados. "Después de la pérdida de mi hermana me quedé sola. Fue la persona que más me quiso en la vida", dice con la voz apenas quebrada. En una mezcla de desconcierto, tristeza e incertidumbre, esta veterana actriz argentina , de 69 años, que otrora conquistara al público arriba del escenario junto a su hermana, Norma Pons, había dejado su futuro en manos de San Expedito, el santo de las causas urgentes. "Un día me llaman al teléfono y era José María Muscari. Me quedé helada, anonadada. Me dice: 'Vas a trabajar conmigo ¿Tenés ganas de volver?' Yo hacía 20 años que había dejado mi carrera", cuenta en diálogo con





Extinguidas, un show que busca volcar la experiencia de estas artistas en una comedia de tintes amargos. El retorno de Pons se dio, entonces, bajo las órdenes de Muscari, un director casi 30 años más joven que ella pero muy experiente del teatro argentino, que tenía una propuesta singular entre manos. Junto a otras ocho mujeres que durante la década de 1980 fueron símbolos de la revista porteña, la televisión y el teatro argentinos, Pons protagoniza, un show que busca volcar la experiencia de estas artistas en una comedia de tintes amargos.





"Extinguidas es una comedia agridulce, biográfica, revisionista. Estas mujeres revisan su propia historia viviente a la vista del espectador y eso permite que nos divirtamos, que nos emocionemos y que el público termine emocionado", dice Muscari.





Extinguidas lleva ya tres años en la cartelera bonaerense, y llega a Uruguay para realizar una gira que la tendrá en diez ciudades del país (ver funciones).





Al contrario de lo que su nombre parece indicar, la obra no retrata mujeres extintas, sino que según explica su director, muestra lo que queda de una época que se ha perdido con el tiempo. "Son mujeres referentes de una generación, son las sobrevivientes de una cultura del entretenimiento donde el hombre era rey. Estamos hablando de (Alberto) Olmedo, de (Jorge) Porcell, de (Gerardo) Sofovich, de Tato Bores, de (Juan Carlos) Altavista. Estos hombres desaparecieron y ellas el remanente viviente de esa época", asegura Muscari.





Pons coincide, y además agrega que, a pesar de los años, cada vez se animan a más. "La gente se encuentra con nueve mujeres con la pollerita cada vez más arriba. Cada vez mostramos más. En vez de mostrar el alma creo que mostramos más el cuerpo que antes", cuenta la actriz entre risas.





Las actrices que acompañan a Pons en el escenario son Adriana Aguirre, Noemí Alan, Patricia Dal, Silvia Peyrou, Beatriz Salomon, Sandra Smith, Nanim Timoyko y Pata Villanueva.





Homenaje y profesionalismo

Extinguidas pone en escena a nueve mujeres que comparten estadía en un spa. Ellas están reunidas allí porque solo una tendrá la oportunidad de volver al ruedo, al mundo donde construyeron su carrera y de la cual están alejadas hace tiempo. La historia, entonces, de alguna manera se amalgama con la realidad.





"Ellas se interpretan a sí mismas, pero desde la visión que yo tuve sobre ellas. Es un extraño fenómeno de desdoblamiento: no componen un personaje, sino que son ellas mismas, pero escritas desde la mirada impiadosa de otra persona. Eso es lo que genera el humor ", comenta Muscari.





Para Pons, el desafío fue, además de volver a hablar de su vida a través de la obra, el de homenajear a su hermana adecuadamente, de la que habla en uno de los momentos más emotivos del espectáculo.





"La que realmente descubrió mi vocación fue mi hermana. Si yo no hubiese tenido la hermana que tuve no sé si estaría en este medio. Yo quería ser alguien, pero no sabía qué. Mi hermana me llevó a esto, y le estoy eternamente agradecida", recuerda Pons.





Las personalidades que suben al escenario, además de ser figuras clave del medio porteño de las décadas de 1980 y 1990, se caracterizan por su temperamento fuerte. Sin embargo, tanto Muscari como Pons aseguran que el trabajo fue excelente y jamás hubo grandes peleas en la producción, además de las lógicas diferencias de opinión.





"Son mujeres a las que no hay que explicarles qué es el profesionalismo (...) Hay un montón de basamentos que las nuevas generaciones no conocen o de alguna manera se cagan en eso. Estas mujeres tienen eso marcado a flor de piel como característica de conducta y eso hace que el trabajo sea mucho más placentero y fluido", aseguró el director de Extinguidas.





La obra significa para estas actrices, incluida Pons, una vuelta que no esperaba, pero de la que está profundamente agradecida. "Volví a mi esencia, a mi lugar, a mi segunda casa. Lo demás no me interesa. Solamente el escenario y el público", concluyó la actriz.





Funciones

24/03: Mercedes - Teatro 28 de Febrero

Mercedes - Teatro 28 de Febrero 25/03: Salto - Teatro Larrañaga

Salto - Teatro Larrañaga 26/03: Fray Bentos - Teatro Miguel Young

Fray Bentos - Teatro Miguel Young 27/03: Trinidad - Teatro 25 de Agosto

Trinidad - Teatro 25 de Agosto 30/03: Florida, Teatro 25 de Agosto

Florida, Teatro 25 de Agosto 31/03, 1/04 y 2/04: Montevideo - Teatro Metro

Montevideo - Teatro Metro 3/04: Minas - Teatro Lavalleja

Minas - Teatro Lavalleja 4/04: Treinta y Tres - Cine Teatro Municipal

Treinta y Tres - Cine Teatro Municipal 5/04: Melo, Teatro España

Melo, Teatro España 6/04: Carmelo, Teatro Uamá

Carmelo, Teatro Uamá Localidades: de $ 450 a $ 950 en el interior; de $ 790 a $ 1.190 en Montevideo (Abitab).





