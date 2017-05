Muy baja actividad en el escenario lanero local

Fuente:

El mercado lanero australiano registró un muy leve avance en dólares estadounidenses, en una semana marcada básicamente por el ajuste en el tipo de cambio, aunque con un porcentaje mayor de comercialización que la semana anterior.El Indicador de Mercados del Este cerró ayer jueves en US$ 11,35 por kilo base limpia, con un avance semanal de ocho centavos.El miércoles la comercialización fue de 93% del total y el jueves de 90,4%.En Australia las lanas de 19 micras se ubican 31,5% por encima del cierre de la zafra anterior, mientras que en 20 micras el avance es de 11%.En tanto, en 28 micras la baja es 1,9% frente al cierre de 2015/2016, con una corrección negativa de 15,2% para los lotes de 30 micras.En el mercado local es muy baja la actividad con puntas que no se juntan en Corriedale.Un operador indicó una punta compradora sobre US$ 2,50-US$ 2,60 por lotes Corriedale sin acondicionar, entre US$ 2,80-US$ 3 por kilo por grifa celeste y sobre US$ 3,50 por kilo por grifa verde.En negocios por el lomo hay consultas especialmente por lotes Merino, pero por ahora sin una corriente de operaciones.Para lotes sobre 20,5 micros se habla de US$ 7 por kilo aunque sin oferta todavía de los productores.