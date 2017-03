Muy buena demanda por vaquillonas próximas y recién paridas en Cardal

Fuente:

Hubo muy buena demanda, sobre todo por las categorías de vaquillonas próximas a parir y recién paridas en el remate de ganado lechero que realizó el escritorio Di Santi & Romualdo Ltda, abriendo su amplia cartelera de remates para este otoño. La oferta se basaba en la liquidación del tambo de Gonzalo Curbelo, pero también se ofrecieron ganados de otras procedencias.Los negocios se desarrollaron ante un muy buen marco de público, que llegó hasta villa Cardal proveniente de varios puntos del país, como Salto, Río Negro y Colonia, pero también de otras zonas de la tradicional cuenca lechera uruguaya.Los negocios se desarrollaron con gran agilidad, con destaque para las vaquillonas próximas a parir y recién paridas, así como para los ganados solteros.Hubo mayor cautela en los negocios por los ganados en producción, según se informó a El Observador Agropecuario desde el escritorio rematador, pero de todos modos se destacó que durante la comercialización se dispersó toda la oferta de la liquidación.Los precios máximo, mínimo y promedio obtenidos por los ganados de Curbelo fueron los siguientes: vacas en producción y preñadas secas US$ 1.200, US$ 900 y US$ 1.100.Entre los ganados de otras procedencias se destacó la venta de más de 100 vaquillonas próximas a parir y recién paridas a un precio promedio de US$ 1.400, con máximos de US$ 1.550.Los precios de las demás categorías fueron: vaquillonas demoradas US$ 1.300, US$ 1.060 y US$ 1.180; vaquillonas de 1 a 2 años US$ 550, US$ 500 y US$ 520; y 90 terneras sola marca de 6 a 7 meses US$ 415.Los integrantes de la firma rematadora, así como los vendedores y compradores expresaron su total conformidad con el resultado del remate.El escritorio Di Santi & Romualdo Ltda prepara una importante agenda de remates de ganado lechero en esta zafra de otoño, incluyendo ofertas de cabañas.El sábado 1º de abril hará el remate anual de los Holando y Jersey de Estancia Las Rosas, en el local Cardal.El viernes 7 rematará los toros Holando de cabaña El Chivo, de Antognazza Hnos; el sábado 29 de abril ofrecerá los Holando de La Muesca –de Darío Jorcín– en el marco de la Expo Tarariras; y el sábado 20 de mayo rematará los Holando de cabaña La Palma –de Tornielli Hnos–, en Cardal.