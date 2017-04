Muy buena dispersión de vientres Angus en Florida

Lucas Farías

Enviado a Florida



Se logró una muy buena dispersión de la oferta de vientres Aberdeen Angus este viernes en el local de la Asociación Rural de Florida. El remate se desarrolló con la conducción del escritorio Zambrano & Cía y con la administración de Scotiabank.

Previo a la comercialización se realizaron calificaciones y las cabañas que participaron estaban obligadas a vender al menos uno de los vientres que competían, y en caso que desearan retenerlo en el establecimiento debían comprarlo en la pista, en igualdad de condiciones que los demás interesados.

Fue el caso de la Mejor Hembra de la exposición, una vaquillona de pedigrí que le pertenecía a la sociedad Rubeta-Modelo, que se volvió a adquirir por sus propietarios por un monto de US$ 6.240, la cotización más alta de la tarde.

Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: 31 vaquillonas PI US$ 6.240, US$ 840 y US$ 2.325; dos vaquillonas PC US$ 2.160, US$ 1.320 y US$ 1.740; 250 vaquillonas SA US$ 1.020, US$ 470 y US$ 784,61; 278 vaquillonas SA preñadas US$ 720, US$ 580 y US$ 632; 21 vacas US$ 485; 166 vaquillonas US$ 467, US$ 435 y US$ 443; y 24 terneras US$ 320.

Los negocios se fueron concretando a buen ritmo, con un mercado un poco más trabajoso por aquellos animales que habían conquistado premios de menor importancia. Los precios en algunos casos fueron muy satisfactorios y en otros fueron los compradores quienes sin dudas realizaron el mejor negocio.

El remate se transmitió en vivo por Campo TV, lo que le dio a los compradores la posibilidad de realizar sus ofertas a distancia.

