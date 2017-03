Muy buenos precios se invirtieron por Criollas en la Patria Gaucha

Fuente:

Se invirtieron muy buenos precios por la oferta de yeguas Criollas que remató el escritorio José A. Valdez y Cía en el marco de la 31ª Fiesta de la Patria Gaucha, el viernes 10 en el predio de la Laguna de las Lavanderas, en Tacuarembó Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: yeguas mansas, US$ 3.420, US$ 1.260 y US$ 2.305; y yeguas con cría, US$ 2.520, US$ 2.160 y US$ 2.340. El promedio general fue de US$ 2.310.La comercialización convocó a un gran marco de público, que concurrió al remate atraído por las muy buenas sangres que integraron la oferta, destacadas líneas de origen uruguayo en marchas funcionales y rienda, y brasileño, chileno y argentino en rienda.Sobresalieron las yeguas mansas de andar, recomendadas especialmente para niños. En resumen, la actividad dejó muy conformes tanto a los organizadores del remate como a los compradores.