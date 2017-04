My Little Pony llega a Montevideo

El espectáculo teatral de variedades My Little Pony & Equestria Girls se montará el próximo sábado 6 de mayo en el Palacio Peñarol. La obra, inspirada en la franquicia de juguetes y series infantiles del mismo nombre, tendrá dos funciones, a la hora 15 y a las 18.





El show en vivo My Little Pony y Equestria Girls es un adaptación que involucra la serie My Little Pony y la película My Little Pony Equestria Girls - Rainbow Rocks, emitidas en América Latina por la señal Discovery Kids.





Según la sinopsis oficial, luego de un festejo sorpresa en Ponyville –donde habitan los protagonistas –las Rainbooms contactan a la princesa Twilight para que vuelva a su mundo a lanzar un contrahechizo musical y poder ganar una batalla de bandas que puede decidir el destino de todo Canterlot High, la secundaria a la que asisten las estrellas de la serie.





Los personajes Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy, Applejack, Rarity y Spike aparecerán en el escenario.





El espectáculo tendrá una duración de 90 minutos y las entradas, a $ 700, están a la venta en Red UTS, Red Pagos y Tienda Inglesa.





Las canciones Lo dice el Arco Iris, Un día perfecto para la Diversión, Escuchamos a Rainbow rockear, Bajo un hechizo ahora estas, Tu amistad, A bailar, Extraño es, Sorprendente así soy yo, Ayudar a Sunset formarán parte del repertorio en vivo.





Equestria Girls es considerada una serie derivada de My Little Pony. Según un comunicado oficial de la producción del espectáculo, en 2013 la compañía Hasbro decidió introducir una nueva líneas de fashion dolls (muñecas) apuntadas a un público de niñas de entre 5 y 10 años de edad. Así es que Equestria Girls toma elementos de My Little Pony pero sucede en un mundo paralelo protagonizado por seres de rasgos humanos y no por caballos.

