"Nadie del Poder Ejecutivo me llamó para presionar"

¿Por qué renunció justo ahora como ministro del Tribunal?

Renuncié porque ya había valorado determinados aspectos de los años en los que había estado en el Tribunal –estuve 11 años– y entendí que mi ciclo estaba cumplido. Hay versiones de que habrá una renovación en el Tribunal y yo preferí dar el paso al costado en este momento y dedicarme a otras actividades. También hubo temas de funcionamiento del organismo que me fueron desgastando en la energía que uno pone para cambiar cosas. Quiero aclarar que mi renuncia es absolutamente independiente de la votación sobre el avión presidencial. Quedó sugerido en la prensa que una cosa está relacionada con la otra y no tiene absolutamente nada que ver.





Dice que no tiene nada que ver su renuncia, pero acaba de votar la observación del Tribunal a la compra del avión presidencial y se fue.

Sí, claro.





Por eso se hace la asociación.

Es que coinciden varias cosas. Coincide mi renuncia, coincide la votación en el Tribunal y que al espectro político se le ocurrió hacer hincapié en esto. Le puedo dar varios ejemplos de votaciones en las que yo estuve en contra de contrataciones del Poder Ejecutivo en distintos incisos y nunca nadie se le ocurrió preguntarme por qué voté en contra. No es la primera vez que voto en contra de alguna contratación. Yo voto en contra de una contratación cuando entiendo que jurídicamente la contratación no corresponde, independientemente si le conviene o no al gobierno. Siempre consideré que estaba para controlar y no para ser funcional a intereses y no me interesa quién sea el gobierno.





¿Usted votaría nuevamente exactamente igual las observaciones a la compra del avión?

Si, votaría exactamente lo mismo si tuviera adelante lo que tuve para la votación. También puedo cambiar de idea si me presentan otros argumentos. Lamentablemente no puedo hacer eso porque ahora estoy fuera del Tribunal.





¿Cómo vio el informe jurídico de la Fiscalía de Gobierno?

De lo que vi en la prensa, nada de lo que dice ese informe me convence para votar diferente. Estoy absolutamente convencido de lo que voté que es perfectamente ajustado a derecho.





¿Y cuáles son las razones por las cuáles usted observó la compra?

En primer lugar, quiero aclarar que los aspectos técnicos, si el avión va a durar dos años, si vuela poco o mucho, a mí no me interesa. Ese es un tema de conveniencia que debe juzgar el que lo gestiona. Nosotros tenemos que asegurar la legalidad de la contratación. Juzgando esa legalidad de la contratación, entiendo que si un pliego de condiciones establece alguna situación que limita la concurrencia de los oferentes debe ser observada. ¿Por qué?, porque es un error, pensar que porque se presenta un solo oferente la limitación que establece el pliego ya está saneada.

Los pliegos deben ser juzgados sin interesar si se presenta uno, dos o diez oferentes. Esa es mi opinión y la sigo manteniendo.





¿La Fiscalía de gobierno es un órgano asesor y no está por arriba del Tribunal de Cuentas, dice usted?

Ahora que estoy afuera lo digo con más énfasis. En lo que tiene que ver con la hacienda pública no hay nada que esté por encima del Tribunal de Cuentas.

Lo que me preocupa es que se hace una permanente politización de temas que deben ser eminentemente técnicos. Los que están en el Tribunal no son representantes de los partidos políticos.





A nivel político le van a decir que le pidieron la renuncia.

El que diga eso, miente.





¿A usted nadie lo llamó para que revea su voto en el Tribunal de Cuentas?

Absolutamente nadie. No me llamaron ni antes, ni durante ni después de la discusión. Nadie, absolutamente nadie del Poder Ejecutivo me llamó ni me presionó.

Ojo, lo digo con convicción. Si repaso estos 11 años no creo recordar una sola llamada que alguien me haya hecho para que cambie mi voto, votara de una manera o de otra.

El Poder Ejecutivo con respecto a mi persona ha sido absolutamente respetuoso de mis posiciones.

Nadie me llamó, y el que diga que renuncié por este tema está mintiendo absolutamente.





