Natalia Oreiro prepara una película cómica

Natalia Oreiro anunció que a mediados de año comenzará a filmar un nuevo largometraje cómico, que alejará a la actriz uruguaya de las últimas interpretaciones más dramáticas que venía protagonizando, como Wakolda o Gilda. Oreiro explicó en entrevista con el programa Quién te dice, de la radio Del Sol FM, que la película será producida por 100 Bares Producciones y dirigida por Martino Zaidelis. Según la actriz, aún se encuentran definiendo el elenco.

A partir de la película, Oreiro pudo explorar mediante homenajes a la cantante argentina una cara suya que había relegado, por lo menos en el Río de la Plata. "Lo que pasaba un poco estos años en Uruguay y Argentina , es que hacía mucho cine y televisión y le dejaba muy poco tiempo a cantar. Yo, principalmente, me siento actriz, pero también me encanta cantar. En cada proyecto, incluso en las películas más serias, terminaba cantando (...) No llegaba acá porque no había tenido la oportunidad de editar un disco y claramente la película de Gilda hizo posible" la vuelta a los escenarios, expresó.