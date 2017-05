La actriz uruguaya Natalia Oreiro contó de una violenta situación que vivió durante el rodaje de una serie, en la que un actor que le tenía que quitar la camisa le arrebató también el soutien y la dejó con el torso desnudo.

El hecho, que Oreiro narró mientras entrevistaba a una joven para el sitio web hablemosdetodo.gob.ar, sucedió en Colombia en 2011, cuando la actriz estaba grabando la serie Lynch, del extinto canal de cable Moviecity. Quien la acosó sexualmente fue su compañero Jorge Perugorría, aunque prefirió no nombrarlo.

"Una vez trabajando en el exterior con un actor, habíamos pautado la dinámica de la escena, era un escena romántica. Habíamos pautado que él me sacaba la camisa, yo debajo tenía un corpiño, pero en el medio de la escena me arranca el corpiño. Obviamente yo me puse muy mal pero él continuó con la escena", recordó.

Oreiro dijo que denunció la situación ante el productor y que elevó una nota a sus superiores. Luego el acosador le pidió disculpas y esgrimió que tenía problemas con el alcohol.

