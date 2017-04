Negocio de pórtland de ANCAP tiene 40 jardineros

La presidenta de ANCAP, Marta Jara, se refirió ayer a la reestructura que el ente se propone concretar en el negocio del portland. En rueda de prensa, la jerarca destacó que siempre ha habido diálogo con los trabajadores del ente y que se está abierto a escuchar propuestas, "siempre que sean fundadas" y para "ayudar a lograr el objetivo" de que la empresa deje de perder dinero.

"La división pórtland no puede seguir perdiendo dinero El camino está trazado y vamos a seguir hablando con los trabajadores y todos los interesados", afirmó.

Consultada sobre el futuro del personal de jardinería y seguridad que se desempeña en las tres plantas cementeras de ANCAP Jara respondió: "40 personas que cortan el pasto no se necesitan. Es un desafío reconvertirlas y mitigar el impacto social, pero el negocio no admite 40 jardineros", dijo tras participar en la conferencia de la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustible de Latinoamérica (Arpel) que tiene lugar en Punta del Este.

Las nuevas autoridades de ANCAP elaboraron un plan para el negocio cementero que con inversiones mínimas permitiría llegar a equilibrar el balance para 2018, ya que actualmente genera pérdidas por entre US$ 20 millones y US$ 27 millones al año.

De esta forma, si bien el gobierno manifestó su compromiso de mantener activas las dos plantas de cemento de Paysandú y Minas y el centro de distribución de Manga, la reestructura implicaría la eliminación de 200 de los 650 puestos de trabajo que genera este negocio. Ayer Jara reiteró que no está en los planes instalar un tercer horno en la planta cementera de Paysandú porque no hay posibilidades de grandes inversiones y los escenarios que se manejan "no lo admiten".

Por otro lado, ANCAP anunció ayer oficialmente la realización de la Ronda Uruguay III para setiembre próximo. Los detalles se trabajan en conjunto con el Ministerio de Industria y el lanzamiento será probablemente en Houston o Londres.

