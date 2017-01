Negocios ágiles, precios altos y muchos compradores en Ansina

La feria ganadera mensual que realizó el escritorio José A. Valdez y Cía este martes en el local Ansina, en el departamento de Tacuarembó, se destacó por la agilidad en los negocios, por la cantidad de compradores que operaron en las diferentes categorías y por los muy buenos precios.

Se destacaron especialmente las vacas de invernada y piezas de cría, confirmando la avidez del mercado de reposición en un momento en que el clima juega a favor y que hay abundancia de pasto.

La pizarra

Próximas actividades

Fuente:

Los precios máximo, mínimo y promedio de los vacunos fueron: vacas gordas US$ 600, US$ 489 y US$ 521; vacas de invernar US$ 470, US$ 385 y US$ 435; vaquillonas US$ 358, US$ 212 y US$ 321; piezas de cría US$ 364, US$ 252 y US$ 325; novillos de más de 3 años US$ 638, US$ 550 y US$ 595; novillos de 2 a 3 años US$ 515, US$ 500 y US$ 506; novillos de 1 a 2 años US$ 452, US$ 390 y US$ 405; terneros US$ 368, US$ 292 y US$ 329; y terneras US$ 353, US$ 222 y US$ 284.Los lanares: ovejas US$ 46, US$ 22 y US$ 35; capones US$ 50, US$ 23 y US$ 39; y corderos y corderas US$ 28, US$ 21 y US$ 26.El escritorio remata este miércoles en el local Don Antonio, en el paraje Amarillo, en el departamento de Rivera, con una oferta de 350 vacunos y 100 lanares.Este jueves lo hará en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó, con 620 vacunos y 250 lanares; el viernes en el local de la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, en Cerro Largo, con 315 vacunos y 490 lanares; y el lunes 30 en la Colonia Aparicio Saravia, al este del departamento de Salto (zona de Masoller), con 250 vacunos y 600 lanares.