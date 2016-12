Negocios por lanas paralizados en lo local e internacional

Fuente:

El mercado australiano de las lanas está de receso con el Indicador de Mercado del Este (IME) culminando el año en US$ 10,06 por kilo base limpia.En tanto, el mercado local está prácticamente paralizado. Se está entregando la lana vendida en noviembre y diciembre. Las barracas y exportadores están stockeados y en algunos casos cubiertos por uno o dos meses.En la primera mitad del año, la demanda estuvo concentrada en lanas finas acondicionadas. Aún queda una reducida cantidad por vender. Por la fecha del año y el afloje de los precios no se concretan negocios y los productores esperan para colocar la producción más adelante, cuando se reactive la demanda.La referencia para las lanas finas es en el caso de la Ideal sin acondicionar en el eje de US$ 5,00 y acondicionada US$ 6,00 por kilo. En lana de Merino se mueve entre US$6,50 US$ 7,00 por kilo, con los lotes superfinos por encima de US$ 7,00 por kilo.Finalmente, en las lanas medias y gruesas el panorama es similar, sin concreción de negocios. La lana de Corriedale cotiza entre US$ 2,30 a US$ 2,50 por kilo sin acondicionar, la lana grifa celeste cotiza entre US$ 2,60 a US$ 2,70 por kilo y la grifa verde US$ 2,80 hasta US$ 3,00 por kilo.