"Netflix prefirió al Escobar de la DEA, que no lo conoció"

A Juan Pablo Escobar no le gustan las series, libros o películas sobre su padre. Cree que pintan un retrato equivocado o imparcial, y eso lleva a que su figura se mitifique o adquiera un glamor que él considera equivocado. El hijo de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano más célebre y poderoso de su época condena aquella guerra y el daño que causó, y así lo deja patente tanto en el documental Pecados de mi padre como en sus dos libros. El segundo de ellos, Pablo Escobar in fraganti, fue publicado en diciembre y hoy lo presentará en Punta del Este.





Esta última obra surgió como una propuesta de la editorial Planeta, luego del éxito de su antecesor, Pablo Escobar, mi padre, publicado en 2014. "Tenían la curiosidad de saber si había más historias para contar y me puse a investigar, para llegar a contactar a antiguos socios y enemigos de mi padre, y crear un retrato que complete los 360 grados de lo que representa Pablo Escobar para todos", dijo su hijo en diálogo con El Observador.





A lo largo de seis meses, Juan Pablo se entrevistó con colaboradores, víctimas y enemigos. En el camino se encontró con algunas complicaciones y resistencias. El primer filtro para seleccionarlos fue que siguieran con vida, y el segundo fue el muro de aquellos que no están dispuestos a hablar públicamente, lo que impidió desarrollar algunos relatos que a su autor le habría gustado ver publicados. Un ejemplo es el de Carlos Lehder, amigo y socio de Pablo Escobar, actualmente encarcelado en Estados Unidos.





"Era una historia que me parecía muy poderosa para revelar", dijo.



Si bien hubo acercamientos con la familia de Lehder, su idea no prosperó.





Más allá de los relatos truncos, el libro le sirvió al hijo del narcotraficante para aprender sobre Escobar. "Entender quién era la figura de mi padre en ese entonces, alejado y con un poco más de madurez en cuanto a los afectos, que como hijo también me impedían ver otra faceta de su persona", añadió.





El hijo del líder del cartel de Medellín mantiene una postura crítica con respecto a las obras de ficción o literarias sobre su padre. "Todos los libros de Pablo Escobar que se han escrito tienen una agenda definida, siempre hay intereses políticos transnacionales y yo que estoy cerca me puedo dar cuenta, pero el lector desprevenido no entiende la razón de ser de esos libros. Me he dedicado a revelarlas, porque yo no tengo agendas ocultas ni le debo favores a nadie, al contrario, me pongo en riesgo al contar cosas como la trama de corrupción relacionada con las agencias gubernamentales estadounidenses, como la CIA o la DEA", explicó, planteando ejemplos sobre textos que vinculan al narcotráfico con gobiernos opuestos a Estados Unidos como el de Alberto Fujimori en Perú o el de los Castro en Cuba.





Netflix cerró la puerta

Juan Pablo advierte particularmente contra "los reyes del streaming", como él los llama. Antes de que Netflix rodara la primera temporada de Narcos, la serie que narra las andanzas de su padre, él ofreció un acceso "irrestricto" a su archivo personal, que incluye fotografías, videos y cartas, pero fue rechazado. "Prefirieron comprar la versión de la DEA que, en definitiva, no conoció a Pablo Escobar. Lo habrán perseguido y traficado con él, pero no lo conocieron como lo conocimos nosotros, que fuimos su familia", sentenció.





establishment norteamericano quiere contar", y se lamenta por el hecho de que su padre se haya convertido en una figura tan popular y codiciada por los estudios de Este tipo de situaciones le generan suspicacia al respecto de la versión de Pablo Escobar que "elnorteamericano quiere contar", y se lamenta por el hecho de que su padre se haya convertido en una figura tan popular y codiciada por los estudios de cine y televisión, si bien estos no piden permiso a su familia, algo que Escobar remarca como un gran error, y como una falta de respeto a la historia y a ellos.





"Hoy mi padre es más famoso que nunca en su historia. Ni cuando estuvo vivo ni con su muerte, que la noticia le dio la vuelta al mundo fue tan conocido. Claramente los medios entendieron que es un gran negocio y genera mucho dinero, y hoy la serie Narcos es el segundo contenido más visto de Netflix, y con eso te das cuenta de los ingresos que genera, a pesar de las mentiras que cuentan con esas historias", dijo Juan Pablo.





Otra Colombia

Arquitecto de profesión, nació en Medellín pero luego se radicó en Buenos Aires bajo el nombre de Sebastián Marroquín, seudónimo que descartó para sus libros. Como colombiano ve con buenos ojos lo que ha sucedido en su país desde la muerte de su padre. "Noto grandes cambios, antes la Policía y los bandidos eran indiferenciables, y hoy se ve que la Policía es otra, y las autoridades también han hecho un esfuerzo personal por superar esos odios y la relación con el crimen organizado. Creo que Colombia va mejorando como sociedad y cuando las personas tienen más oportunidades desde el punto de vista económico, eso también ayuda", afirmó, y consideró que los colombianos exiliados como él deberían tener en algún momento la posibilidad de retornar a su tierra sin que "los violentos" decidan su destino.





Juan Pablo se alegra de lo que ve en Colombia y de que su documental , por ejemplo, se utilice en instituciones educativas, con el ánimo de alentar la verdad y el hecho de no repetir los crímenes de su padre.





"Me llegan mensajes de chicos que tienen todo para salir adelante, de lugares como Australia, disfrazados como mi padre o queriendo imitarlo en su actitud y actividad", señaló, echando parte de la culpa a las narcoseries y a su mensaje, que considera erróneo.

"Mi padre es una figura que no termina nunca de sorprenderte", dice Juan Pablo, quien no se anima a pronosticar si en el futuro no acabará escribiendo un tercer texto sobre su progenitor. "Con el anterior dije que ya estaba, y terminé haciendo otro", comenta riendo, pero enseguida se pone serio para concluir: "Es increíble como alguien que vivió tan poco tiempo, solo 44 años, generó tantas historias".

Fuente: