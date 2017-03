Netto contra todos en el arranque de clases

En otro pasaje de la conferencia Netto habló de un "modelo anterior", al que calificó de "elitista" y de un nuevo paradigma. "¿Trabajamos en un nuevo paradigma o defendemos viejos modelos más cómodos que dejaban a decenas de miles de jóvenes fuera del sistema? Esa es la tensión que está dada y estamos dispuestos a afrontar todas las discusiones", respondió cuando fue consultado por los reclamos docentes.

"Esta discusión nunca tuvo tal virulencia porque nunca estuvieron dadas las condiciones materiales para que todos estuvieran dentro del sistema", dijo Netto.

El presidente del Consejo Directivo Central ( Codicen ) de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), criticó a la oposición, los sindicatos docentes y los medios de comunicación en una conferencia de prensa que brindó luego de un acto por el primer día del año lectivo que comenzó este lunes. El jerarca dijo que hay una "tensión" entre paradigmas y aseguró que "en este período van a quedar las condiciones para poder universalizar la educación media"."Hay mucha expectativa de seguir trabajando y además de seguir observando esto, que creo que es importante. Esta es la verdadera historia de lo que pasa dentro de los centros educativos. No son los titulares sueltos que recibimos a lo largo de los últimos años. La realidad está acá con las personas. Con problemas, problemas que tiene la sociedad, y presentando acciones e instrumentos para poder abordarlos", dijo primero Netto ante una consulta de los periodistas sobre qué esperaba del arranque de cursos.El presidente del Codicen dijo que desde 2010 "se crearon 2.000 grupos en educación media" y que cada uno representa más de $1,2 millones. En ese sentido señaló que se trabaja en "mejorar los flujos y las promociones" para "romper la tendencia" y avanzar hacia "una educación para todos y no para algunos"."Hay algo que tiene que ser claro. No es posible en una educación media para todos que todos aprendan lo mismo, que todos lo aprendan en el mismo tiempo y que todos lo aprendan con el mismo método. En eso estamos todos de acuerdo. Ahí viene el desafío de poder encontrar caminos para generar aprendizajes de calidad", agregó.En tanto, la presidenta del Consejo de Secundaria, Celsa Puente , informó que la ANEP trabaja en el seguimiento de 2.500 niños que egresaron de sexto de escuela y todavía no confirmaron su inscripción en el sistema.Netto informó que Primaria tiene "por encima de 10.000" grupos y que de esos hay 100 que no tienen un docente asignado pero igual son atendidos por otros maestros.