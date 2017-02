Nicolás Furtado, el gran estratega

Cuando entró al café de Punta Carretas en donde estaba pautada la entrevista resultó difícil reconocerlo. No porque llevara puesta una gorra de visera ancha o lentes oscuros; tampoco porque mantuviera la cabeza gacha y los ojos clavados en un teléfono saturado con notificaciones, intentando pasar inadvertido. Era porque para quienes lo conocen por su trabajo en televisión, Nicolás Furtado es un nombre detrás de personajes que físicamente se parecen poco al actor.

Es extraño ver su rostro enmarcado en una maraña de cabello castaño –como tenía aquella tarde– y no en una de color fucsia intenso o rubio oxigenado. Verlo sonreír con una dentadura completa también llama la atención. Uno de sus últimos personajes, Diosito, un carcelario emocionalmente inestable, tenía los dientes corroídos por la falta de higiene y el consumo de drogas.

Detrás de esas caracterizaciones hay un uruguayo de 29 años que hace cinco vive en Argentina y ya juega en las grandes ligas de la televisión porteña. Luego de un tiempo en el que realizó intervenciones en ficciones diarias de Telefe con personajes menores, Furtado trabajó el año pasado en la telenovela Educando a Nina en el personaje de El Bicho, uno de los papeles protagónicos.

En pocas semanas comenzará a grabar Fanny la fan, una ficción diaria de Telefe, en la que tendrá el papel principal, junto a Agustina Cherri.

La vida de Nicolás Furtado es la historia de cómo un joven humilde del barrio La Teja eligió actuar gracias a su interés por conocer historias ajenas y un taller que hizo al terminar el liceo. Que se animó a dejar Montevideo y viajar a Buenos Aires confiando en las promesas de un productor, y que comenzó a trabajar en telenovelas –un formato de televisión que no le gustaba pero que creía imprescindible para triunfar en otros rubros, como el teatro o el cine, medios que le fascinan–. Es la historia de un joven que jugaba al básquetbol en el club Verdirrojo del Cerro y que este año la prensa argentina cree que podría ser nominado a Mejor actor en la próxima entrega de los premios Martín Fierro.

"Nacer en un barrio como La Teja fue lo mejor que me pudo pasar como actor y no lo cambio", Nicolás Furtado.

Es el que la noche antes de presentarse al casting para el papel en El marginal durmió en una plaza envuelto en cartones para llegar con "la energía del personaje" y luego audicionó fingiendo ser un exrecluso; y el que una vez que obtuvo el papel se metió en una de las villas más peligrosas de Argentina a comer un churro y dialogar con los vecinos, para conocer más de cerca una realidad que más tarde le tocaría interpretar. Es el que hizo de su carrera hasta ahora pura estrategia.

Cuando Furtado era un escolar, hace 20 años, los niños no usaban computadoras ni celulares. "Pasábamos todo el día en la calle jugando a la pelota, a las escondidas o haciendo guerras de agua", contó. El actor nació y creció en el barrio de La Teja, a nueve kilómetros del Centro de Montevideo, y estudió en el liceo no 61 del Cerro, en la calle Egipto entre China y Burdeos.

A pesar de la preocupación de sus padres por mantenerlo lo más al margen posible de los dramas del barrio, Furtado se las rebuscó durante toda su adolescencia para derribar los prejuicios que, dice, sobrevuelan como nubes de tormenta –incluso hoy– La Teja. El joven encontró personajes, experiencias, psicologías, energías, miradas y densidades distintas en personas aparentemente sospechosas y que solo pueden encontrarse en la calle. "Me nutrí mucho de esas historias y me dieron cierto conocimiento para entender algunas realidades como las que después tuve que interpretar con mi personaje en El marginal ".

"Vivir ahí tenía sus cosas buenas y malas, pero no lo cambiaría por nada. Después entendí que nacer en un lugar así fue lo mejor que me pudo pasar como actor". Furtado intentaba mantenerse alejado de los conflictos y buscaba oxígeno de los problemas del barrio en otros lugares de la ciudad, practicando deportes en clubes y asistiendo a diversos talleres de arte. "Eso me llevó a relacionarme con otro tipo de gente, conocer otros lugares y contextos sociales", explicó.

El desembarco de Furtado en Argentina como profesional fue en un género televisivo que no es de sus favoritos: las telenovelas. "Tiene que ver con el tipo de historias que me gusta contar", aclaró el actor. También reconoció como una virtud inherente al trabajo en una ficción diaria como–la primera en la que participó con un papel menor– el hecho de que son rutinas intensas que generan "experiencia, entrenamiento y mucho oficio".

El despegue en los medios le llegó a Furtado el año pasado, cuando coprotagonizó dos ficciones de peso en la televisión argentina: Educando a Nina y El marginal.

Tanto El Bicho como Diosito, sus respectivos personajes, impactaron con fuerza en los espectadores y fueron adquiriendo su propio peso en las historias de las que formaron parte. El Bicho, con su cabello fucsia y su humor desopilante, se convirtió en el cordobés que todos se alegraban al verlo; Diosito, con su complejidad psíquica y su apariencia desaliñada, eclipsó con su versatilidad al resto de los presos de la cárcel de San Onofre.





"El actor tiene que tener técnica, inteligencia, sensibilidad y criterio".







"Experimento bastantes cambios físicos con mis personajes. Me tienta mucho hacerlo pero no siempre puedo porque a veces la construcción es más interna y psicológica. Aunque me encanta jugar con las transformaciones", explicó Furtado, que con El marginal llevó esta idea al extremo. El uruguayo fue al casting luciendo igual que Diosito en la serie y sin decir que era actor. "Mi estrategia fue hacerme pasar por un excarcelario e impresionar a los productores. Iba a haber muchos actores y aposté a ser Diosito de verdad para diferenciarme. Me la rifé y funcionó".





Luego de ser elegido, comenzó a trabajar en el personaje sin "juzgarlo ni catalogarlo". "Investigué en distintos lugares y recurrí a recuerdos míos del barrio hasta encontrarlo. Técnicamente es un personaje muy sutil porque siempre estoy al borde de la sobreactuación, hay una línea muy fina y yo trato de caminar sobre ella".





Por ahora, Furtado puede jactarse de ser un buen equilibrista.