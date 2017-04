Nin: gobierno uruguayo está "altamente ofendido" con Maduro y espera una "retractación"

El gobierno uruguayo cargó contra Maduro y advirtió que todavía espera una retractación.

Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , afirmó el domingo 2 de abril en su programa televisivo que hacía una semana que el mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, no lo atendía, la cancillería encabezada por Rodolfo Nin Novoa responsabilizó al gobierno chavista por la falta de comunicación."Lo de que el gobierno venezolano quiere hablar con el gobierno uruguayo desde hace mucho tiempo tiene sus matices. En realidad aquí ha sido convocado el embajador venezolano para discutir algunos temas y no ha concurrido. En consecuencia la falta no está en la cancillería uruguaya ni en el gobierno uruguayo. La falta de diálogo no se produce por eso", dijo Nin Novoa este jueves durante una conferencia de prensa.El canciller también afirmó que el gobierno uruguayo está "altamente ofendido" por las acusaciones del presidente de Venezuela de que el gobierno uruguayo "coordina las posiciones contra Venezuela" con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo."Nosotros tenemos expectativas de que haya una retractación porque pruebas de lo que se dijo no hay, porque no sucedieron esas cosas. El gobierno uruguayo está altamente ofendido por las declaraciones de Maduro", dijo Nin Novoa en la conferencia de prensa.Luego de esas acusaciones el presidente Tabaré Vázquez exigió en una carta al gobierno de Maduro que presentara pruebas de la "infundada denuncia" o que se retractara de forma pública.El canciller fue consultado por las declaraciones del secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala , que viajó al país caribeño y respaldó al gobierno de Maduro. "Respecto a lo de Marcelo Abdala en Caracas no voy a opinar de lo que dijo. Me parece que tuvo un exceso de representatividad", sostuvo."Hizo afirmaciones que me parece que fueron un poco exageradas pero que corren por cuenta de él. De manera que ese es el comentario que me merece", agregó el canciller.Abdala defendió el domingo en Caracas al gobierno venezolano durante el programa televisivo de Maduro. "En Uruguay, en nuestra patria de Artigas el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso, amigo de la revolución bolivariana, no hay ninguna vacilación en ese sentido", afirmó. En la misma línea aseguró que en Venezuela no hubo "ningún golpe de Estado".