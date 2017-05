Nin negoció con Venezuela a través de Whatsapp la restauración del diálogo

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, es interpelado esta mañana por el diputado colorado Ope Pasquet sobre el posicionamiento de Uruguay frente a la crisis de Venezuela. Para el miembro interpelante, Uruguay se ha pronunciado con ambigüedad respecto a esta nación caribeña, donde según opinó "se ha roto el orden constitucional".

El miembro interpelante consultó a la canciller respecto a lo publicado en Twitter por su par venezolana, Delcy Rodríguez, donde se anunciaba que Uruguay, entre otros países, habían aceptado acompañar el diálogo en Venezuela. El canciller contó que Rodríguez le mandó el 2 de mayo un mensaje de Whatsapp en nombre del presidente, Nicolás Maduro, en el que le consultaba si Uruguay estaba dispuesto a sumarse a un conjunto de países para facilitar el diálogo. Luego de consultar con el presidente, Tabaré Vázquez, le respondió a la canciller que el gobierno apoyaba el diálogo y que podía anunciarlo cuando lo entendiera oportuno. "Uruguay no le va a negar la mano a Venezuela y decidió apoyar el diálogo. Yo estaba dispuesto a dejarla pasar (la acusación de Maduro de actuar junto con la embajada de Estados Unidos en Montevideo)", dijo en sala.

El 9 de mayo la canciller venezolana publicó en Twitter que El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Uruguay habían aceptado acompañar el diálogo en el país caribeño.

Para el diputado colorado la cancillería uruguaya "un día censura y otro adopta actitudes que son señales de simpatía" al gobierno del venezolano, al que calificó de dictadura cívico-militar. "El apoyo de (Nicolás) Maduro son las fuerzas armadas, es una dictadura cívica militar como la que tuvimos nosotros", apuntó el diputado colorado.

Pasquet dijo además que resultan contradictorias las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez en el programa de VTV, En La Mira, cuando dijo que no respondería las llamadas de Maduro hasta que este se rectificara o brindara pruebas sobre que la acusación de que la cancillería uruguaya coordinaba acciones con Estados Unidos.

Además se refirió a lo informado por El Observador de que ambos países están retomando la comunicación "al más alto" nivel.

Al respecto, Nin Novoa dijo: "Ambos (por el presidente Tabaré Vázquez y él) decidimos olvidar alguna ofensa y dejar de lado alguna insatisfacción y cumplir con nuestra vocación de ayudar a los países hermanos de América Latina". Por esta razón, el canciller dijo que se está formando un grupo de "países amigos para tratar de favorecer el diálogo en Venezuela, con condiciones previas y metas concretas".

Por su parte, Nin Novoa dijo que si bien a la cancillería le "importa" y "duele" Venezuela, lo que ocurre con las relaciones con este país es "el árbol, y no el bosque de lo que hace cancillería". Luego de leer varios de los comunicados emitidos por la cartera ante diferentes situaciones de conflicto en Venezuela desde 2014, Nin Novoa dijo que Uruguay se "ha llamado a solucionar el conflicto a través del dialogo, no echando más leña al fuego".

"A veces se ha criticado que pueden existir contradicciones entre lo que piensa el gobierno y la del partido político. Esto es así no solo porque pueden existir matices, sino también porque las responsabilidades son diferentes. Los partidos gozan de mayor libertad para dar sus opiniones porque no comprometen al país con sus declaraciones" agregó el canciller luego de que en su discurso Pasquet criticara el apoyo al gobierno de Maduro por parte de miembros de la bancada del Frente Amplio.

Además el interpelante dijo que Uruguay debe firmar para aplicar la carta democrática contra Venezuela, porque "debe cumplir los compromisos" firmados al incorporarse a la Organización de Estados Americanos.

Nin Novoa reiteró que desde el gobierno no se buscará que se aplique la carta democrática, porque "la historia demostró que cuando se aísla a un país no se consiguen los resultados esperados". "Uruguay no tiene espíritu sancionatorio" apuntó.

"Si se busca que diga si en Venezuela hay una democracia o una dictadura, digo que todos sabemos lo que es una democracia y lo que es una dictadura. No estoy para ponerle nota a los países", agregó el canciller.

"Cómplices de la mafia de Maduro"

Durante la interpelación el diputado oficialista, Daniel Caggiani, acusó a la oposición y en particular al diputado blanco, Jaime Trobo, de promover la injerencia en Venezuela y aseguró que no respeta la "tradición herrerista" de la no injerencia.

Trobo respondió que nunca pidió la injerencia y acusó al Frente Amplio de ser cómplice de la mafia de Maduro. "Nin Novoa es prisionero de las presiones internas del Frente Amplio que tiene integrantes que son cómplices de la mafia de Maduro", dijo Trobo.

















