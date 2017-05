Nin y el Frente negocian para que Venezuela no los separe

"Hay matices sobre las valoraciones, sobre si el cronograma electoral de Venezuela está suspendido, o está en marcha, si la oposición hizo tal cosa o tal otra", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa.

Aval presidencial

Embed La tradición de la Diplomacia uruguaya se auto impone el respeto del principio de la no injerencia en los asuntos internos de otra Nación — ROBERTO CHIAZZARO (@ROBERTOCHIAZZAR) 3 de mayo de 2017

Fuente:

El canciller, Rodolfo Nin Novoa , y el Frente Amplio buscaron ayer acercar posiciones luego de semanas de fuego cruzado en el oficialismo por la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la crisis venezolana. El encuentro ocurrió a siete días de la interpelación que el diputado colorado Ope Pasquet le realizará al jerarca por el mismo tema.Durante la reunión de dos horas con la bancada de Diputados del Frente Amplio, Nin Novoa respondió los dardos que habían partido sobre todo del Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo y de representantes de los comité de base en las últimas reuniones de legisladores y también en la Mesa Política de la coalición de izquierdas.Aunque ayer el oficialismo buscó negociar una declaración común para la interpelación del miércoles 10 de mayo, todavía hay diferencias.Por eso, hasta último momento, el Frente Amplio seguirá buscando establecer los términos comunes de la moción a votarse en la interpelación. La bancada volverá a reunirse en la tarde del lunes 8 para evaluar los avances.Uno de los puntos que genera más tensión es el debate sobre el proceso electoral venezolano. Los comunistas también protestan por lo que, consideran, es una intervención de Estados Unidos en suelo caribeño y por un comunicado de la cancillería uruguaya donde, junto a otros ocho gobiernos de la región, reclamó a Venezuela retomar "la senda de la institucionalidad democrática".En medio de la tensión de las últimas semanas, los comunistas y las bases habían señalado que estaban desconformes con las declaraciones públicas del canciller -críticas con el gobierno de Nicolás Maduro - aunque apoyan la actuación del presidente Tabaré Vázquez.Además, durante una reunión de la bancada realizada la semana pasada, el diputado comunista Gerardo Núñez había dicho que no estaba dispuestos a acompañar una moción de apoyo a Nin Novoa durante la interpelación.En la reunión de ayer los dirigentes del FA también especularon acerca de la posibilidad de que la oposición aproveche el llamado a sala para debatir sobre la intermediación de la empresa Aire Fresco en los negocios con Venezuela y sobre las deudas del gobierno venezolano por la compra de productos uruguayos.No obstante, es difícil que se apruebe una moción de censura al canciller. El exfrenteamplista Gonzalo Mujica, que tras su deserción dejó al oficialismo sin mayoría parlamentaria, pidió licencia para la fecha de la interpelación y en su lugar ingesará su suplente, que continua dentro del FA. Además, el diputado de la radical Asamblea Popular, Eduardo Rubio, es un fervoroso defensor del gobierno chavista y no le resultará sencillo votar junto al resto de la oposición.En el encuentro con la bancada, Nin Novoa señaló que todas las resoluciones de la cancillería y sus salidas públicas tienen el respaldo de Vázquez. "El canciller no hace nada sin consultar al presidente de la República", dijo el ministro en conferencia de prensa.Participantes de la reunión dijeron a El Observador que durante el encuentro, el diputado Núñez argumentó que Venezuela es perjudicada por el "imperialismo" de Estados Unidos que "intervino" su territorio para desestabilizar el gobierno de Maduro. Además, el representante comunista advirtió que el proceso electoral en Venezuela no está suspendido.Nin Novoa fue consultado durante la conferencia por el proceso electoral y en su respuesta exhibió las diferencias con los comunistas. "El cronograma electoral está suspendido. El Consejo Nacional Electoral ha fijado un cronograma que establece que las elecciones para gobernadores se van a hacer en el primer semestre de 2017. Estamos entrando en el quinto mes de ese semestre y no hay fecha todavía", dijo.Acerca de la negociación para lograr una declaración conjunta, fuentes del Partido Comunista dijeron a El Observador que en caso de haber acuerdo se hará en base en las declaraciones realizadas por Vázquez sobre el tema.El diputado socialista Roberto Chiazzaro, que estuvo en la reunión y defiende a Maduro, reclamó ayer en su cuenta de Twitter "el respeto del principio de la no injerencia en los asuntos internos de otra nación".En una entrevista con el programa En La Mira de VTV el presidente calificó a la situación venezolana como un "drama" y llamó a que se priorice el diálogo y la solución pacífica de ls temas.Nin Novoa afirmó ayer que "aislar a Venezuela es un gravísimo error geopolítico". "Uruguay siempre ha estado para ayudar en defensa del pueblo venezolano", sostuvo. Durante la reunión, el canciller también dijo que Uruguay "nunca" votará la apliación de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Venezuela de la OEA. Además evitó pronunciarse sobre la propuesta de reforma constitucional impulsada por Maduro.