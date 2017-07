No informar sobre riesgos de la marihuana "es criminal"

El expresidente Julio María Sanguinetti escribió un artículo que será publicado mañana en el semanario digital Correo de los Viernes en el que afirmó que "está generalizada la banalización del consumo de marihuana" y sostuvo que eso es muy grave.





"No informar es criminal. No tenemos otra palabra para calificarlo", señaló. Además, Sanguinetti sostuvo que es notorio que al presidente Tabaré Vázquez "no le gusta la ley", pero tiene que cumplirla. "No son discutibles los daños que produce el consumo de marihuana y hay una ignorancia generalizada al respecto", consideró.





En su columna el exmandatario expuso una serie de argumentos que utilizan diferentes especialistas para demostrar por qué el consumo de marihuana es perjudicial. Por ejemplo, citó al jefe de Psiquiatría del Hospital Británico, Guillermo Castro, quien sostuvo que el cannabis tiene la misma capacidad adictiva que el alcohol y la cocaína









Además, otros autores citados en la columna afirman que, en las personas adictas a la marihuana, el riesgo de tener esquizofrenia fue cinco veces más alto que en usuarios que consumían pasta base o cocaína.





El político afirmó que hay especialistas que consideran que el consumo de marihuana tiende a perturbar el rendimiento académico. "El uso del cannabis perturba las funciones cognitivas, en particular en la edad de los escolares y universitarios", agrega la columna.









