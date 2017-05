No more Despacito

Según el censo de 2015, en EEUU unas 40 millones de personas hablan español, esto es, el 13,3% de la población.

En la historia del ranking de la revista Billboard, que comenzó en 1958, son contadas con los dedos de una mano las canciones en español que llegaron al número uno.

Solamente tres: La Bamba, cantada por Los Lobos (1987), Macarena, cantada por Los del Rio (1996), yDespacito, cantada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, con participación de Justin Bieber, que esta semana ocupa el primer lugar en ventas.

Aunque Ritchie Valens en 1958 y Trini López en 1966 hicieron su propia versión de La Bamba, teniendo ambas amplia difusión en radios estadounidenses (la versión de Valens ocupa el puesto 354 del ranking de la revista Rolling Stone entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, siendo la única en español), la primera canción en nuestro idioma en entrar al top ten de Billboard fue Eres Tú, de Mocedades, que en 1974 llegó al puesto número 9.

tiene hasta el día de hoy 1.564.880.326 entradas en YouTube, pero aun no alcanzó la masividad y el efecto de saturación que tuvo en su momento la Macarena. En 1996 Bob Dole fue el candidato republicano a la presidencia. Ese año, la famosa "top ten list" del programa de David Letterman adelantó la principal medida que tomaría Dole en caso de ser electo: "No more Macarena" (No más Macarena).