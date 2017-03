NoMeRepresenta, la furibunda crítica de frenteamplistas al acto del FA

A una semana del acto conmemorativo de los 46 años del primer acto del Frente Amplio (FA) y con el hashtag #nomerepresenta cientos de militantes de izquierda empezaron a protestar en Twitter luego de que se conociera la lista de oradores de esa celebración. Entre las voces críticas se destacan varias senadoras, como Constanza Moreira y Daniela Payssé, así como la expresidenta del FA, Mónica Xavier.

De seis oradores, solamente una es mujer. La de la dirigente Estefanía Díaz será la única voz femenina del acto, mientras que los otros nombres enlistados son los representantes departamentales de Canelones de la fuerza política Mariano Bianchino y José Mahía, el exintendente del mismo departamento Marcos Carámbula, el expresidente José Mujica y el actual presidente del FA, Javier Miranda.

"Hechos y no palabras! Quienes creen que están con la paridad deberían practicarla en cada acto. Coherencia compañeros. No me representa", escribió Moreira en su cuenta de Twitter.

La consigna de Moreira fue replicada en forma de hashtag por otros usuarios de la red social, entre los cuales se incluían otros políticos del FA.

"No puedo creer que sigamos en la misma!!!! #NoMeRepresenta", tuiteó Xavier.

La senadora Daniela Payssé fue otra de las mujeres del partido que tuiteó al respecto: "A mí los compañeros y la compañera que hablarán en el acto del FA me representan. No comparto que no hayamos apostado a un estrado paritario".

Roberto Chiazzaro, diputado del Partido Socialista, también se sumó al reclamo en Twitter: "La propuesta de oradores programada para el acto del FA del 26 de marzo no tuvo en cuenta la paridad de género. Error".

Los reclamos se dan pocos días después de la marcha del 8 de marzo por el día de la mujer, en que la paridad de género fue una de las principales consignas.