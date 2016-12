Nos conformamos con poco

La visita del presidente Tabaré Vázquez a San Pablo el pasado lunes 21 de noviembre para encontrarse con empresarios brasileños generó la habitual catarata de elogios que recibe Uruguay cuando se presenta en foros internacionales. Vázquez ratificó las virtudes del país, entre ellas, que no es necesario que los empresarios circulen en coches blindados, que hay una buena relación entre el Estado y los privados, que no se requieren "coimas" para llevar adelante los negocios y que no somos un paraíso fiscal. Sus palabras no cayeron en saco roto y los anfitriones de la empresa Lobraus, la liga de Líderes Empresariales (LIDE) y el propio gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, no escatimaron en elogios hacia el país y sus gobiernos.

No faltaron empresarios que destacaran los 15 años de crecimiento continuo que lleva el país desde 2003, la seriedad de Uruguay en sus relaciones internacionales o la "paz" que aquí reina (al menos en comparación con lo que ocurre en Brasil). Lo mismo se viene repitiendo una y otra vez. Incluso ocurrió en las famosas cumbres empresariales, que se celebraron varios veranos en el Conrad durante la presidencia de José Mujica, y que levantaban voces de admiración de empresarios brasileños y argentinos. Y no era para menos: comparado con lo que vivían en sus países, Uruguay era un oasis. Oasis sustentado, es cierto, por una estructura institucional fuerte construida a lo largo del siglo XX. Una estructura de respeto al derecho internacional, a los tratados, a los contratos. Una estructura basada en el cumplimiento estricto y puntual de las obligaciones financieras, mientras que nuestros vecinos celebraban un default con aplausos por todo lo alto. Una estructura basada en personas como el entonces presidente Jorge Batlle, y quienes le acompañaban en el gobierno y muchos de la oposición, que se negaban a aceptar las recetas de la troika chilena del FMI que quería que Uruguay estableciera un corralito y congelara los depósitos bancarios. Una buena forma de hacernos desaparecer, stricto sensu, del mapa.

Oasis que luego se mejoró y potenció al amparo de un ciclo excepcional de precios de las materias primas relevantes. Pero aunque el oasis se mantuvo, no se lo cultivó todo lo necesario para generar una trasformación sustentable, más allá de los ciclos. Bajo la sombra de los árboles y rodeados de abundante agua, nos quedamos tranquilos y no acometimos las reformas estructurales que el país precisaba, y precisa, para mantenerse competitivo. Dejamos que la educación siguiera yendo barranca abajo pese a que el presupuesto educativo más que se duplicó. Nadie se animó a encarar reformas de fondo y todos los gobiernos frenaron ante la presión de los sindicatos docentes. Muchas palabras y pocos hechos.

Tampoco hicimos mucho por la infraestructura logística y hoy el país corre el riesgo de sufrir un apagón. Se han deteriorado las principales carreteras y de las vías férreas solo hemos oído cuentos chinos. Tal vez se salva la matriz energética

