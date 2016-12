Notable repite el podio como "agencia más atractiva"

Notable, la más atractiva

La realidad del mercado









Por otra parte, un 53% de los encuestados respondió que no confía en las investigaciones de mercado, mientras que un 35% opinó que confía. En tanto, un 80% de los encuestados considera a las investigaciones de mercado como "muy importantes".

Por primera vez una agencia de publicidad repite el primer lugar en el ranking de "agencias más atractivas" en Uruguay, relevamiento realizado por Teo y la Máquina de las Ideas con el apoyo del Círculo Uruguayo de la Publicidad , la auditoria de Factum y el diseño de Micaela Villanueva.Notable, con 2.530 puntos, ocupó el podio del 2016. El segundo lugar fue para Havas Gurisa, con 2.503 y en tercer lugar, con 2.448, quedó Young & Rubicam.A diferencia de varios festivales y premiaciones locales e internacionales en los que las agencias son juzgadas por pocas personas, este termómetro de la publicidad creado por Leonel Delfino, Gonzalo López Baliñas y Federico Cibils, se basa en una encuesta de la que participaron, en este caso, 210 personas de la industria publicitaria uruguaya. Para Delfino, "es sin duda el ranking más popular de la publicidad uruguaya".Delfino, como organizador de la encuesta y publicista que "vive la interna", contó a El Observador que este reconocimiento dado a las agencias en el final del año es tomado como "la frutilla de la torta". "La gente lo valora porque el mismo mercado publicitario te está diciendo que sos la más atractiva. Genera hasta un poco de envidia porque es donde la gente quiere trabajar", señaló Delfino.A diferencia del ranking del 2015, en el que Notable superó por mayor diferencia y además ganó en todos los ítems de la encuesta, el ranking 2016 fue parejo.Según la publicación de la web de Teo y la Máquina de las Ideas, la encuesta repite el dominio de 4-5 agencias, las bajas de algunas agencias tradicionales y el ascenso de agencias "más ágiles". Según Delfino, "las agencias que suelen estar entre las cinco primeras, quieren ser primeras", mientras que hay otras agencias más chicas y de menos empleados que consideran como un logro el estar entre los diez primeros del ranking. Un ejemplo de esto, para el publicista, fue Plutón, que con aproximadamente diez empleados, quedó octava y "le ganó a agencias que tienen 50 personas".Según Delfino, Notable tuvo un "muy buen 2015", lo que generó "un efecto de cola" en la encuesta de 2016.El ranking a su vez tiene sub-rankings de distintas categorías. Este año fueron: mejores trabajos, producción, clientes, proyección, prestigio y equipo creativo. Notable quedó en primer lugar en tres categorías: producción, clientes y prestigio, empatando con Young & Rubicam el primer lugar en proyección. En tanto, Havas Gurisa quedó primero en "trabajos" y "equipo creativo". La agencia Plutón, una agencia de pocos empleados, logró el tercer puesto en las categorías "trabajos" y "producción"."La agencia más atractiva" se divide en dos partes. Una es el ranking final de agencias, y la otra, son los resultados de la encuesta basados en preguntas puntuales sobre temas relacionados al mercado publicitario uruguayo.Delfino destacó que la encuesta permite que todos puedan hablar sobre temas en los que "nadie se mete", dado que "no hay ningún lugar donde se pueda hablar" al respecto.A la pregunta "¿Cómo debería ser el jurado del Desachate ?", un 49,7% piensa que debería ser internacional, mientras que 42% piensa que tendría que ser mixto y sólo un 6% prefiere que sea nacional.Un 43% de los encuestados opinó que la Campanas son el mejor premio a ganar en Uruguay. El 38% piensa que es el Desachate, un 13% los Effie y el 2% piensa que son los IAB MixxEste año, el Círculo Uruguayo de la Publicidad realizó un observatorio de género, entre los que incluyó el decálogo "10 Normas para una Comunicación no Sexista". La encuesta preguntó si el mismo impactó en la industria, a lo que la mitad de los encuestados respondió que impactó entre poco (25,5%) y muy poco (24,2%), un 21,7% contestó que impactó bastante y un 10,8% mucho.Otro de los ítem relevados refirió a la inversión de las agencias en capacitación para sus empleados. Se obtuvo que 7 de cada 10 piensa que no se invierte, o que lo que se invierte es poco.Uno de los temas consultados por primera vez este año fue sobre si se cree que existe un acuerdo tácito entre agencias. El 40% contestó que están casi seguros de que existen acuerdos que jamás permitirán ser tomados en cuenta en determinadas agencias.