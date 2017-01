Nueva evidencia indica que el Titanic se hundió por fuego, no por el iceberg

El hundimiento del Titanic pudo haber sido causado por fuego incontrolable a bordo y no por el choque contra un iceberg en el atlántico norte, aclamaron expertos. El diario The Independent publicó una evidencia que suma a esta teoría.



Más de 1.500 pasajeros perdieron sus vidas cuando el Titanic se hundió en su ruta hacia Nueva York desde Southhampton en abril de 1912.



Este desastre fue atribuido durante todo este tiempo a un iceberg. Sin embargo, evidencia "fresca" sostiene que fue provocado por fuego en el casco del buque que pasó desapercibido durante tres semanas antes de la colisión.



Un nuevo análisis sobre extrañas imágenes llevó a los investigadores a confirmar que el fuego fue la principal causa del hundimiento.

El periodista que pasó más de 30 años investigando la causa del hundimiento del Titanic, Senan Molony, estudió las fotografías tomadas por el jefe de la ingeniería eléctrica del barco antes de emprender su primer y único viaje.



"Esto no es una simple historia de chocar contra un iceberg y hundirse", declaró Molony en el documental "Titanic: The new evidence" transmitido en el británico Channel 4, indicó The Independent.

Molony identificó marcas negras en unos diez metros a lo largo del lado derecho del frente del barco, justo donde dio posteriormente contra el iceberg.

La publicación de The Independent señala que un grupo de doce hombres intentó apagar el fuego, pero este era demasiado y no pudieron controlarlo. Según los expertos, el fuego dejó el casco de acero del buque tan débil, que la apertura provocada por el hielo cuando chocó contra el iceberg, resultó inevitable.



En tanto, los oficiales a bordo siguieron las instrucciones estrictas de no mencionar a ninguno de los 2.500 pasajeros acerca del fuego.



"Es una tormenta extraordinaria de factores unidos: fuego, hielo y negligencia criminal", dijo Molony en el documental.











Fuente: