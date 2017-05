Nueva modalidad de Policía de Tránsito en rutas: autos deberán detenerse en puestos de control

La Dirección Nacional de Policía de Tránsito comenzará a realizar controles a vehículos que circulan por las rutas nacionales de manera regular y no esporádica, como se hacía habitualmente. El Ministerio del Interior informó en un comunicado que los "dispositivos de control policial permitirán la identificación de personas y vehículos que circulan por las rutas nacionales, así como también lo que se transporta, con la finalidad de detectar posibles hechos delictivos".

Los Puestos de Control de Ruta estarán identificados para que los conductores sepan que se trata de funcionarios del Ministerio del Interior y el policía tendrá la obligación de identificarse con su nombre y el grado. Los puestos estarán señalizados con carteles que se colocarán 300 metros antes de donde se ubicarán los policías que tendrá la función de "observación". En general serán policías de Tránsito los que trabajarán en los puestos.

"Esos funcionarios no tienen como objetivo detener el vehículo, sino que simplemente hacen una observación tanto de las personas que van dentro como del vehículo en el momento que pasan por el lugar. Ahí se comunica al grupo que va a estar deteniendo en un punto específico, a unos 300 metros del puesto de observación", explicó a la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior el vocero de la Dirección nacional de Policía de Tránsito, Marcelo Moreira.

Tres cuadras más adelante habrá una zona delimitada por conos que será el puesto de control. Ahí el conductor deberá detener la marcha y "cooperar con lo solicitado por los policías", indica la cartera en el comunicado. La detención de los vehículos será al azar en algunos casos –como un simple control de rutina- y a vehículos que se consideran sospechosos.

A 100 metros de ese puesto habrá un Grupo de Interceptación, es decir un equipo de respuesta en caso de que un conductor quiera fugarse o evitar los controles. Los policías de ese grupo llevarán armas largas. El artículo 20 de la ley de procedimiento policial indica que la Policía puede hacer uso de la fuerza cuando "no puedan inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios de transporte, cuyos conductores no obedecieren la orden de detenerse dada por un policía uniformado o de particular debidamente identificado, o cuando se violare una barrera o valla previamente establecida por la policía".

El Ministerio del Interior aclara en el comunicado que "todos los efectivos apostados en controles de ruta deberán usar chaleco antibala y chaleco reflectivo; en caso de que el control se lleve a cabo en la noche deberán portar linterna".

Fuente: