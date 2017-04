Nueva protesta contra gobierno ruso con numerosos detenidos

Fuente: EFE

Varias decenas de personas, entre ellas menores de edad, fueron detenidos ayer en el centro de Moscú por la policía rusa en una protesta que no autorizada por las autoridades locales.Según informaron fuentes policiales a la agencia Interfax, las fuerzas antidisturbios detuvieron a la mayoría de manifestantes en la Plaza Triumfálnaya y los trasladaron a furgones policiales.Las fuerzas del orden procedieron a practicar las detenciones tras advertir por megáfono que aquellos que alteraran el orden público o molestaran a otros transeúntes serían trasladados a comisaría.Los detenidos son miembros de la organización llamada "Nueva Oposición ", que incluye a grupos nacionalistas sin vinculación con la oposición extraparlamentaria y que había convocado esta semana la marcha sin permiso del ayuntamiento moscovita.Asimismo, detuvieron a distintos grupos de personas en otras zonas de la capital rusa, mientras varios grupos de jóvenes se concentraron en las inmediaciones de la Plaza Roja.En un intento de prevenir protestas no autorizadas como las celebradas la semana pasada y que se saldaron con centenares de detenidos, la policía acordonó la plaza del Manezh, situada cerca del Kremlin.Además, instalaron detectores de metales en la entrada de la Plaza Roja, donde los fines de semana suelen concentrarse cientos de turistas rusos y extranjeros.La Fiscalía rusa ya advirtió el viernes que tomaría medidas contra aquellos que accionaran de forma no autorizadas, y aseguró que no podría garantizar la seguridad de sus participantes.De igual forma, ordenó bloquear webs y blogs con mensajes provocadores, mientras el Comité de Instrucción invocó un caso penal contra aquellos que llamaron esta semana en las redes sociales a manifestarse contra el Kremlin.El presidente ruso, Vladímir Putin, criticó esta semana la multitudinaria protesta del 26 de marzo contra la corrupción y advirtió que todo el que incumpla la ley "deberá responder de acuerdo al derecho ruso".También señaló que precisamente marchas no autorizadas llevaron a "la Primavera Árabe" y al "golpe de Estado en Ucrania", como se considera en Rusia al cambio de poder en Kiev tras el derrocamiento del presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich.Días atrás, el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, había llamado a protestar en más de 80 ciudades del país contra la corrupción en la administración pública, con el punto de mira en el primer ministro, Dmitri Medvédev, al que el opositor acusa de enriquecerse con el cargo.Esto terminó con Navalni y varios centenares de manifestantes detenidos, entre ellos muchos estudiantes de secundaria y universitarios.