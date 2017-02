Nueva York y su mejor versión del invierno

Alexander Wang

Alexander Wang

Thom Browne

Thom Browne NYFW

Marc Jacobs



Marc Jacobs NYFW

Carolina Herrera NYFW

Oscar de la Renta

Oscar de la renta NYFW

Michael Kors

Michael Kors NYFW

Delpozo

Delpozo NYFW

Ralph Lauren

Ralph Lauren NYFW

Fuente:

Abrigos, tapados y trenchs; trajes y vestidos elegantes por igual. Todo eso se vio en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York , que finalizó este jueves y dio de inmediato paso a su sucesora en Londres.Fue un evento que reflejó en muchos de sus desfiles las preocupaciones políticas de sus diseñadores, los cuales manifestaron tanto su descontento por la presidencia de Trump como, en algunos casos, sus reinvidicaciones feministas.Asimismo, esta edición dio pasos hacia una mayor representatividad del mundo real en la pasarela, incluyendo a modelos de diferentes talles y razas. En especial se destacó el desfile de Christian Siriano (uno de las voces que más suena cuando se habla de este tema) y Michael Kors, que contrató por primera vez a una modelo plus size, para lo cual recurrió a la reconocida Ashley Graham.Estos son algunos de los desfiles que se destacaron en esta semana.Apostando siempre a la estética de los 90 y con guiños al estilo gótico, Alexander Wang se concentró en el negro, con algunos looks en tweed o lana gris. Así, presentó trajes al cuerpo y sin escotes y abrigos a tono.Uno de los desfiles más destacados fue el de Thom Browne, que se inspiró en el pingüino para ofrecer trajes monocromáticos (con algunos detalles en colores primarios) y maquillaje a tono. Marcaron también la temática invernal sus botas que imitaron a patines de hielo.El diseñador neoyorquino se inspiró en la cultura hip hop y la combinó con una estética clavada en los 1970. Como no podía ser de otra manera, Jacobs creó todo un espectáculo al continuar la pasarela en la calle, donde las modelos posaron para las fotos.La camisa blanca, prenda icónica de la diseñadora venezolana, tuvo su protagonismo en esta colección, presentándose de diversas formas. Además, tampoco faltaron vestidos de seda y conjuntos utilitarios que unían sofisticación y cotidianeidad.Oscar de la Renta nunca defradua cuando de glamour se habla. Sus faldas voluminosas con detalles florales y prendas con pronunciados escotes fueron esta vez acompañados por elegantes monoprendas y pantalones al cuerpo.Michael Kors presentó otra colección repleta de sofisticación, con abrigos y trenchs, piezas de piel y vestidos al cuerpo. Asimismo, incluyó por primera vez a una modelo plus size, para lo que convocó a la afamada Ashley Graham.El diseñador español tomó como inspiración el arte postimpresionista, que se vio representado en la elección de sus colores, pero también aparecieron los grandes volúmenes que ya caracterizan a Delpozo. Las lentejuelas se hicieron presentes en prendas y en detallados tocados.Las telas satinadas en tonos tierra, grandes accesorios y un aire exótico fueron las protagonistas del desfile de Ralph Lauren. Sus vaporosos diseños fueron acompañados por un entorno cubierto de flores.