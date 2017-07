Nuevas sanciones a Rusia amplían deterioro de relaciones con EEUU

Sin normalización

Trump y los militares transgénero

El proyecto de ley con nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia supone un mazazo para las esperanzas del Kremlin de normalizar sus relaciones con Washington luego de la llegada al poder del presidente republicano Donald Trump No pasó demasiado tiempo desde que los diputados rusos celebraban con champán la victoria electoral de Trump, convencidos de que el republicano flexibilizaría la política hacia Rusia respecto de la aplicada por su predecesor, Barack Obama, pero no esperaban que toda la clase política en Washington se uniera en su contra.Al contrario, los contactos del entorno de Trump con Rusia durante la campaña electoral y el período de transición desataron una investigación sobre la llamada "trama rusa" que redujo al mínimo el margen de maniobra del presidente para mejorar las relaciones con el Kremlin.Tanto es así que el proyecto de ley aprobado este martes por la Cámara de Representantes de EEUU –que según analistas Trump no se atreverá a vetar para no ser acusado de jugar a favor de Rusia– limita la capacidad del jefe de Estado para levantar las sanciones sin el consentimiento del Congreso."Los autores y patrocinadores de este proyecto de ley dan un paso muy serio hacia la destrucción de las posibilidades de normalizar la relaciones con Rusia", dijo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, quien advirtió que la nueva situación "excede todos los marcos del sentido común".El funcionario subrayó que la iniciativa es una opción consciente de los enemigos de Rusia y afirmó que, desde ahora, Moscú verá como "una fuente de peligro" a Washington."Dado el apoyo monolítico en la Cámara de Representantes al paquete de sanciones, no habrá normalización. Es más, la degradación de la cooperación bilateral se vuelve inevitable", dijo a su vez Konstantín Kosachev, jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso.El senador, uno de los políticos rusos que celebró la victoria de Trump, admitió que la postura del Congreso de EEUU no genera esperanzas de diálogo y que el conflicto se prolongará por mucho tiempo.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la aprobación de las sanciones es una noticia "muy triste" para las relaciones ruso-estadounidenses y las perspectivas de su desarrollo, "y no menos lamentable desde el punto de vista del derecho internacional y las relaciones comerciales internacionales".Asimismo, destacó que Moscú no emitirá juicios sobre la medida "mientras (esta) sea un proyecto de ley".Las nuevas medidas de EEUU golpean de lleno al sector energético ruso, al plantear sanciones contra cualquier empresa, incluyendo las europeas, que inviertan en la construcción o modernización de infraestructuras para el transporte de hidrocarburos.En tanto, la Unión Europea, para quien las sanciones perjudicarán a muchas de sus grandes empresas, prometió actuar "en cuestión de días" si el proyecto de ley entra en vigor y daña los intereses europeos."América primero no puede significar que los intereses europeos son los últimos", afirmó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a través de un comunicado.En juego están, entre otros, el gasoducto Nord Stream, que une Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico, y el proyecto para ampliar esa infraestructura al doble de su capacidad actual (Nord Stream 2), ambos con participación de empresas de Alemania, Francia y Holanda."Las sanciones no pueden ser un instrumento de la política industrial en beneficio de EEUU", dijo la viceportavoz de la Cancillería alemana, Ulrike Demmer, en referencia a que la intención de Washington es sacar el gas ruso del mercado europeo para obligar a los países de la Unión Europea a comprarle el suyo, más caro.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que no permitirá que ninguna persona transgénero se desempeñe en el Ejército en ningún rol."Luego de consultas con mis generales y expertos militares, por favor estén advertidos de que el gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá que individuos transgénero se desempeñen en ningún rol en el Ejército estadounidense", escribió el mandatario en Twitter."Nuestros militares deben enfocarse en una victoria decisiva y no pueden cargar con los tremendos costos médicos y problemas que los transgénero en las fuerzas armadas acarrearían", dijo el presidente republicano.El Pentágono puso fin a su prohibición a personas transgénero en las fuerzas armadas el año pasado durante el gobierno del presidente Barack Obama y se esperaba que se permitiera su ingreso este año.