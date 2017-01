Nuevo espacio de cowork de Sinergia en WTC abre en marzo

"En este proyecto, la relación que se generó con el WTC es de ganar-ganar". Martín Larre, CEO de Sinergia Cowork

Un nuevo cowork de Sinergia se inaugurará en marzo en un espacio que forma parte del complejo World Trade Center (WTC),en una de las zonas de mayor crecimiento corporativo y residencial de los últimos años.Hace un año, se hablaba de Sinergia en singular. Hoy, con sus otros dos espacios en funcionamiento -Tech y Carrasco- y otros dos por inaugurarse -WTC y Sinergia Diseño -, quienes forman parte de este cowork pasaron a hablar de "Sinergias".El nuevo espacio de Sinergia contará con 1.500 metros cuadrados y de dos plantas, con lugar para 100 coworkers -fijos y libres-, dos salas de reuniones y 25 oficinas, situado donde funcionaron Burger King, Gardenia y un gimnasio.El CEO de Sinergia, Martín Larre, contó que la propuesta es que haya "un cowork cerca de casa", ya que entiende que a las personas les gusta trabajar cerca de donde viven.Pero instalarse en el complejo World Trade Center significa más que solo abrir un nuevo espacio. Las ganas de estar en la zona estaban presentes desde hace algún tiempo. "En Sinergia WTC el secreto está en la ubicación estratégica, es para gente que necesita estar en el complejo para hacer crecer su proyectos", señaló el gerente comercial de Sinergia Cowork, Rafael Valek.La oportunidad apareció con el cierre de los locales gastronómicos del complejo, donde hoy están las obras para el nuevo Sinergia. Tras negociar durante varios meses con el WTC, finalmente consiguieron llegar a un acuerdo. "WTC había pensado que ese lugar era para gastronomía. Nuestra propuesta era algo que no estaba en sus mentes. Notaron que no estamos compitiendo, sino que aspiramos a empresas que quieren estar en WTC que hoy no pueden pagar para estar en las torres y que quizás al futuro sí lo hagan. Buscamos que se acerquen a través de Sinergia", dijo Larre.Tanto en su incubadora como por sus espacios de cowork, Larre contó que notaron el potencial de lo que se denomina fintech –tecnología aplicada a la industria financiera– y que estaba "desperdigada". Es por esto que Sinergia WTC se creó con la idea de generar un espacio para nuclear a las empresas de este tipo.Con las aperturas de Sinergia Diseño y el nuevo espacio en WTC, Sinergia llegaría a los 10.000 metros cuadrados de cowork en Montevideo.La ocupación de Sinergia WTC, dos meses antes de inaugurarse llega a un 70%. Según Valek, este es el primer Sinergia en el que se genera un corrimiento de empresas. "Muchas empresas nacieron y se incubaron con la lógica de Sinergia y hoy ven como natural venir a este nuevo espacio" , dijo Valek a Café y Negocios el día que se abrió las puertas al público para mostrar las obras del nuevo cowork.Kona y Global Net son ejemplos de empresas que trabajaban en otros "Sinergias" y que se trasladarán para World Trade Center.Sinergia Palermo está 100% ocupado y se planea agregar dos oficinas más durante el primer semestre. En Carrasco, los espacios están ocupados casi en su totalidad y en los otros cowork –Tech y Design– también hay una gran demanda de espacios, según Larre.You-Hub, Co-work Latam, Espacio Serratosa son otras opciones de cowork en Montevideo. Larre opinó que la modalidad cowork también tiene su tope, por lo que el plan de expansión de Sinergia continuará, en un futuro no inmediato, hacia el interior y hacia Buenos Aires con Sinergia Diseño.Una de las novedades de Sinergia WTC, es que tendrá un "Sinergia Café" para "potenciar el concepto de cowork", con beneficios para los coworkers pero también abierto al público. A su vez, contará con un retail de ropa y negocio gastronómico cuyas marcas están por confirmar.Otro de los nuevos productos a lanzar durante el primer semestre será el "pase Sinergia", que permitirá tener oficinas en un cowork pero, en caso de ser necesario, trabajar o atender clientes en otro.Para junio, Sinergia tiene previsto inaugurar su primer Coliving en conjunto con la inmobiliaria ACSA. Se trata de una alternativa residencial compartida que es tendencia en el mundo. "En Latinoamérica no hay nadie haciendo coliving, pero sí en Europa y Estados Unidos", dijo el CEO de Sinergia, Martín Larre.Según Larre, la diferencia entre este concepto con el de un residencial universitario tradicional, está en el valor que se genera en la comunidad. "La idea no es dar un lugar donde vivir, sino que generar un estilo de vida", dijo Larre. Apostarán a este concepto para ver si funciona en Uruguay como lo hizo el de cowork. "Las personas a las que les gusta el concepto de cowork piensan que podrían vivir de esa manera", agregó.