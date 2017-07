¿O mentimos nosotros?

El presidente Tabaré Vázquez dijo este miércoles luego de un evento en el semanario Búsqueda que no se enojó por la falta de cobertura de la entrega de su título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Cuyo, durante su visita a Mendoza adonde viajó la semana pasada para atender a la cumbre de jefes de estado del Mercosur.

El Observador y otros medios uruguayos habían informado el viernes 21 que Vázquez había comunicado a través del subdirector de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República que no haría declaraciones a los medios uruguayos, molesto, porque la cobertura periodística "en los portales" había enfatizado la cuestión de Venezuela y sus declaraciones sobre la marihuana y no había hecho foco en el título que le otorgó la Universidad del Cuyo.

Este miércoles Vázquez dijo que no se había enojado por la cobertura (o falta de ella) y que decidió no hacer otra conferencia de prensa porque "ese día" (el jueves 20) ya había hablado en dos ocasiones con la prensa.

Lea también: Vázquez molesto con medios por cobertura de su honoris causa

"Ese día yo había hecho dos conferencias de prensa. Una cuando llegué al aeropuerto y otra cuando terminó la entrega de esa distinción. No entendí necesario hacer otra conferencia de prensa. Ya había dicho lo que tenía que decir. Hablé de marihuana, de Venezuela. No puse ningún límite para nada. No veía la necesidad de hacer una tercera conferencia. Sé que se ha argumentado que en esa conferencia no estaban los periodistas uruguayos. Había un mundo de periodistas. Yo no podía catalogar si eran argentinos, brasileros... de última si no estaban no era responsabilidad mía (...) Ustedes me conocen y el pueblo uruguayo también. Yo nunca he hecho uso o abuso de algunas condiciones que me son favorables. Nunca lo hice. Nunca tuve pretensiones de nada. Siempre he tratado de ser frontal, liso y llano. Nunca intenté vanagloriarme de nada. Por tanto no entiendo por qué se quiere unir a que no hubo cobertura, que la hubo a una actitud mía que no tuvo nada que ver", dijo el presidente.

Consultado sobre si podría haber habido problemas de comunicación interna, Vázquez contestó: "Probablemente haya un error de comunicación. Ustedes son testigos. Nunca me vieron vanagloriarme de nada. Ustedes lo saben bien. ¿O miento?".

Las declaraciones de Vázquez sobre Venezuela y la marihuana las hizo en el aeropuerto de Mendoza y en la Universidad de Cuyo el jueves 20, mientras que la conferencia de prensa estaba prevista de antemano –según la agenda oficial de Presidencia- para el viernes 21. Así que las tres conferencias no iban a ser el mismo día.

"Probablemente haya un error de comunicación. Ustedes son testigos. Nunca me vieron vanagloriarme de nada. Ustedes lo saben bien. ¿O miento?", dijo Vázquez.

Los medios uruguayos nunca se quejaron por no estar en esas dos rondas de prensa que el presidente hizo el jueves. De hecho, sí estuvieron en una de ellas en la Universidad Nacional de Cuyo adonde habían ido a hacer la cobertura de la entrega del Honoris Causa.

La conferencia del viernes 21 no la pidieron los periodistas uruguayos, sino que estaba en la agenda de Presidencia. Y la comunicación de Presidencia intentó coordinar junto con los periodistas uruguayos para acordar un lugar y horario para hacer la conferencia.

Los medios uruguayos no inventaron que el presidente Vázquez estaba molesto por la falta de cobertura de su Honoris Causa. Eso fue lo que transmitió el subdirector de Comunicación Institucional de la Presidencia. De eso pueden brindar testimonio todos los periodistas que hablaron con el funcionario de Presidencia luego de la foto de familia de los presidentes del Mercosur (adonde fueron citados para hacer la conferencia de prensa en el Hotel Intercontinental).

¿O mentimos nosotros?

Fuente: