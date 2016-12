Obama expulsó a 35 agentes rusos por injerencia en las elecciones

Rechazo ruso

Trump pide pruebas a la Casa Blanca

Fuente: El Observador y agencias

El presidente estadounidense Barack Obama anunció ayer medidas contra dos agencias de inteligencia rusas y la expulsión de 35 agentes, en una masiva arremetida contra Moscú, acusada de interferir en las elecciones presidenciales realizadas el 8 de noviembre y que ganó el republicano Donald Trump."He ordenado un número de acciones en respuesta al agresivo acoso del gobierno ruso sobre funcionarios estadounidenses y operaciones cibernéticas contra la elección estadounidense", señaló Obama según un comunicado de la Casa Blanca, en el que además prometió otras acciones para el futuro. Sin especificar cuáles serán, aseguró que algunas de ellas serán reservadas."Estas acciones siguen a repetidas advertencias privadas y públicas que hemos dado al gobierno ruso y son una respuesta necesaria y apropiada a los esfuerzos para perjudicar los intereses estadounidenses en violación de las normas internacionales", subrayó el mandatario.Las agencias estadounidenses de inteligencia concluyeron que el pirateo y difusión de correos electrónicos del Partido Demócrata y del equipo de su candidata presidencial, Hillary Clinton, fueron concebidos para impulsar a Trump, quien no vaciló en elogiar de manera recurrente al líder ruso, Vladimir Putin."Ese robo y difusión de información solo pudo haber sido dirigido por los más altos niveles del gobierno ruso", añadió Obama. "Esas actividades tienen consecuencias", manifestó.Entre las acciones ordenadas por Obama se encuentran sanciones contra los servicios secretos militares rusos (GRU) y el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la ex KGB soviética, la expulsión de la treintena de agentes de inteligencia declarados "personas no gratas" y el cierre de dos instalaciones rusas en Nueva York y Maryland, que Estados Unidos afirma son usados para "propósitos de inteligencia".Los agentes, acreditados en la embajada rusa en Washington y el consulado en San Francisco, fueron conminados a abandonar el país en un plazo de 72 horas.Las dos agencias enfrentan sanciones, así como cuatro funcionarios del GRU, incluyendo al director de esa agencia, Igor Valentinovich Korobov, y tres compañías que asistían en el ciberespionaje.Además, una orden separada del Departamento de Estado sancionó a dos agentes, Evgeniy Mikhailovich Bogachev y Alekseyevich Belan, por infiltrar bancos, universidades, corporaciones y otras organizaciones.Obama advirtió a los estadounidenses y sus aliados en el mundo sobre las acciones de Rusia . "Estados Unidos y sus amigos y aliados en el mundo debemos trabajar juntos para oponernos a los esfuerzos de Rusia para socavar las normas internacionales establecidas, e interferir con el proceso democrático", indicó.Por su parte, Moscú no tardó en rechazar las acusaciones "infundadas" del gobierno estadounidense, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tras el anuncio de las sanciones que decidió aplicar contra Rusia."No estamos de acuerdo categóricamente con acusaciones y afirmaciones infundadas sobre Rusia", aseguró Peskov, al ser citado por la agencia de prensa pública Ria-Novosti.El vocero acusó a EEUU de querer "destruir definitivamente" las relaciones" con Rusia, y prometió aplicar medidas "adecuadas" en respuesta a las nuevas sanciones estadounidenses.Las medidas contribuyen a incrementar las tensiones entre Washington y Moscú, a pocas semanas de que Trump tome el control de la Casa Blanca.Las relaciones entre ambas potencias están en uno de sus peores momentos desde el final de la Guerra Fría, pese a que Trump prometió un acercamiento con Rusia, a partir del 20 de enero.El presidente electo de EEUU, Donald Trump , pidió a la Casa Blanca que presente "pruebas claras" de una posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre y que ganó el magnate neoyorquino."Si EEUU tiene pruebas claras de que alguien interfirió en nuestras elecciones, debemos darlas a conocer", dijo en una conferencia telefónica con periodistas Sean Spicer, portavoz del equipo de transición de Trump.